Svetoznáma značka plánuje veľké prepúšťanie: O prácu príde 1400 ľudí, pôjde o rýchly proces

Roland Brožkovič
TASR
Zrušenie pozícií plánuje firma zrealizovať v najbližších týždňoch.

Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike pokračuje v prepúšťaní. Po informácii o zrušení takmer 800 pozícií na začiatku roka tento týždeň oznámil, že zruší viac než tisíc pracovných miest. Podľa spoločnosti je cieľom zefektívnenie pracovných postupov. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.

Spoločnosť Nike uviedla, že plánuje zrušiť celkovo 1400 pracovných miest. Prevádzkový riaditeľ Venkatesh Alagirisamy povedal, že pracovné pozície sa budú rušiť po celom svete, v Severnej Amerike, Ázii aj Európe, pričom prepúšťanie sa dotkne najmä technologickej divízie. Zrušenie pozícií plánuje firma zrealizovať v najbližších týždňoch.

Žiadny nový smer

„To neznamená nový smer,“ uviedol Alagirisamy. „Je to ďalšia fáza procesu, ktorý sme už odštartovali,“ dodal. Najnovšia redukcia je druhá v tomto roku, keď v januári spoločnosť oznámila zrušenie 775 pracovných miest. Toto prepúšťanie sa dotklo najmä amerických distribučných centier.

Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj…

Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali

