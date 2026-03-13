Bude ešte horšie: Tankovanie môže opäť zdražieť, analytik upozorňuje na očakávaný vývoj cien

Ceny pohonných látok by mohli budúci týždeň stúpnuť o dva až sedem centov v reakcii na vysokú geopolitickú neistotu a zvýšené ceny ropy. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ropný trh zostáva v posledných dňoch mimoriadne citlivý na geopolitické správy z Blízkeho východu. Cena ropy sa po krátkom upokojení opäť priblížila k hranici 100 USD za barel (159 litrov), keď trhy reagovali na incidenty s tankerami a komerčnými loďami v oblasti Hormuzského prielivu. Práve tento strategický námorný koridor patrí medzi najdôležitejšie tepny globálneho energetického trhu, kde prechádza cezeň približne 20 % svetových dodávok ropy,“ priblížil.
Ohrozené sú milióny barelov ropy denne
Spresnil, že napätie v regióne zároveň zvyšuje riziko výpadkov produkcie. Podľa aktuálnych odhadov je ohrozených približne šesť až sedem miliónov barelov ropy denne, najmä z krajín Perzského zálivu, ako sú Saudská Arábia, Irak, Spojené arabské emiráty či Kuvajt.
Upozornil, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) spolu s členskými krajinami pripravuje koordinované uvoľnenie strategických ropných rezerv, ktoré by mohlo dosiahnuť až približne 400 miliónov barelov ropy. Celkové núdzové zásoby krajín združených v IEA pritom presahujú 1,2 miliardy barelov, čo by v prípade potreby dokázalo kompenzovať výpadky dodávok počas niekoľkých mesiacov.
„Trh s ropou sa tak momentálne nachádza medzi dvoma protichodnými silami – na jednej strane stojí geopolitické riziko a narušenie dodávok z regiónu Perzského zálivu, na druhej strane pripravenosť veľkých ekonomík stabilizovať trh uvoľnením strategických rezerv. Vývoj cien ropy v najbližších týždňoch tak bude závisieť najmä od toho, či sa bezpečnostnú situáciu v oblasti Hormuzského prielivu podarí stabilizovať,“ dodal analytik XTB.
Nafta v Česku zdražela výraznejšie než na Slovensku
Podľa informácií Lukáša Kovandu, hlavného ekonóma Trinity Bank, motorová nafta kvôli Iránu zdražela v ČR o 16,3 %, ale na Slovensku len o 1,2 %. Slovensko je podľa neho pritom podľa Českého štatistického úradu druhým najväčším dovozcom ropných produktov typu nafta do ČR, so 16,5-percentným podielom v januári 2026.
„Ponúka sa úvaha, že Česi teraz výrazne zdraženou naftou dotujú z príslušných vyšších marží Slovákom stabilitu ich cien nafty,“ poznamenal. Upozornil, že v ČR zdraželi benzín a nafta v reakcii na vojnu Iránu na pomery krajín EÚ nadpriemerne. V období 2. až 9. marca stúpla cena benzínu v Česku v prepočte na eurá o 6,9 % a nafty o 16,3 %.
V priemere tak tieto pohonné látky zdraželi o 11,6 %. To je ôsmy najvyšší údaj v rámci krajín EÚ, ako vyplýva z dát, ktoré vo štvrtok (12. 3.) zverejnila Európska komisia.
Kovanda dodal, že rozdiely v cenovom raste vyvoláva rôzny prístup k cenotvorbe v jednotlivých krajinách, keď napríklad čerpacie stanice v Nemecku alebo Česku premietajú rast cien ropy a veľkoobchodných palív do konečných cien „preventívne“ dopredu, aj pri prechodnom navýšení marže, kým v iných krajinách si dávajú viac na čas a vývoj cien na čerpacích staniciach je tam viac zladený s vývojom skutočných nákladov produkcie palív.
