Ďalšia krajina chce zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Návrh má platiť už tento rok

Ilustračná foto: Pexels

Lucia Mužlová
TASR
Cyperská vláda chce obmedziť prístup na sociálne siete pre deti do 15 rokov a inšpirovať sa chce Gréckom. Cieľom je ochrániť deti, posilniť rodiny a zabezpečiť účinnejšie dodržiavanie pravidiel zo strany prevádzkovateľov. TASR o tom informuje podľa štvrtkových správ agentúr DPA a CNA.

Prezident Cypru Nikos Christodulidis uviedol, že ochrana detí v digitálnom priestore je pre jeho vládu prioritou. Opatrenie by malo vstúpiť do platnosti v priebehu tohto roka.

Ochrana detí

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis začiatkom apríla oznámil, že od začiatku budúceho roka deti do 15 rokov nebudú môcť používať sociálne sieti. Mitsotakis tvrdí, že ide o náročné, ale potrebné opatrenie a poukázal na úzkosti a problémy detí so spánkom. Cieľom je podľa neho chrániť deti pred negatívnymi vplyvmi a „návykovou povahou“ sociálnych sietí.

Obe krajiny plánujú zaviesť legislatívu, ktorá prevádzkovateľom sietí prikáže overovať vek užívateľov. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu vyhlásila, že európska aplikácia na overovanie veku je už technicky pripravená na využívanie a čoskoro bude k dispozícii pre občanov Európskej únie. Cieľom EÚ je zabezpečiť väčšiu ochranu maloletých a zabrániť im v prístupe k nevhodnému obsahu.

Austrália sa v decembri minulého roka stala vôbec prvou krajinou na svete, ktorá zakázala platformy ako TikTok, YouTube, Snapchat pre deti mladšie než 16 rokov. Británia, Dánsko, Rakúsko, Slovinsko či Španielsko plánujú zaviesť podobný zákaz.

Deti možno dostanú dlhšie letné prázdniny. Drucker navrhuje dve alternatívy konca vyučovania

