Po bolestivom rozvode prišlo definitívne rozhodnutie: Brad Pitt sa už nikdy nechce oženiť

Hollywoodsky herec Brad Pitt údajne definitívne stratil vieru v manželstvo. Podľa najnovších informácií z prostredia blízkeho hercovi si po bolestivom rozvode s Angelinou Jolie už nevie predstaviť ďalšiu svadbu ani budovanie novej rodiny.
Aj keď je Brad Pitt už od roku 2022 vo vzťahu so šperkárkou Inés de Ramon a dvojica má údajne harmonický a stabilný vzťah, zdroje tvrdia, že herec “necíti potrebu spraviť ďalší krok”. Po turbulentných rokoch plných súdnych sporov a rodinných konfliktov si vraj viac než čokoľvek iné váži pokoj a emocionálnu stabilitu, ako uvádza portál Page Six.
Ťažký rozvod a strata kontaktu s deťmi
Rozvod Brada Pitta a Angeliny Jolie patril medzi najmedializovanejšie rozchody spomedzi celebrít za posledné roky. Herečka podala žiadosť o rozvod v roku 2016 po incidente v súkromnom lietadle, po ktorom sa medzi bývalými partnermi rozpútala dlhoročná právna vojna. Oficiálne sa ich rozvod uzavrel až v roku 2024.
Najväčšou ranou pre herca však údajne nebol samotný rozpad manželstva, ale zhoršenie vzťahov s ich šiestimi deťmi – Maddoxom, Paxom, Zaharou, Shiloh a dvojčatami Knoxom a Vivienne. Ľudia z Pittovho okolia tvrdia, že sa cíti byť od detí odstrčený a verí, že Angelina Jolie proti nemu postupne vytvorila emocionálnu bariéru.
Nahlásiť chybu v článku