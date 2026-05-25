Po bolestivom rozvode prišlo definitívne rozhodnutie: Brad Pitt sa už nikdy nechce oženiť

Foto: SITA, Profimedia

Jana Petrejová
Zmenil názor na manželstvo.

Hollywoodsky herec Brad Pitt údajne definitívne stratil vieru v manželstvo. Podľa najnovších informácií z prostredia blízkeho hercovi si po bolestivom rozvode s Angelinou Jolie už nevie predstaviť ďalšiu svadbu ani budovanie novej rodiny.

Aj keď je Brad Pitt už od roku 2022 vo vzťahu so šperkárkou Inés de Ramon a dvojica má údajne harmonický a stabilný vzťah, zdroje tvrdia, že herec “necíti potrebu spraviť ďalší krok”. Po turbulentných rokoch plných súdnych sporov a rodinných konfliktov si vraj viac než čokoľvek iné váži pokoj a emocionálnu stabilitu, ako uvádza portál Page Six.

Ťažký rozvod a strata kontaktu s deťmi

Rozvod Brada Pitta a Angeliny Jolie patril medzi najmedializovanejšie rozchody spomedzi celebrít za posledné roky. Herečka podala žiadosť o rozvod v roku 2016 po incidente v súkromnom lietadle, po ktorom sa medzi bývalými partnermi rozpútala dlhoročná právna vojna. Oficiálne sa ich rozvod uzavrel až v roku 2024.

Foto: Profimedia

Najväčšou ranou pre herca však údajne nebol samotný rozpad manželstva, ale zhoršenie vzťahov s ich šiestimi deťmi – Maddoxom, Paxom, Zaharou, Shiloh a dvojčatami Knoxom a Vivienne. Ľudia z Pittovho okolia tvrdia, že sa cíti byť od detí odstrčený a verí, že Angelina Jolie proti nemu postupne vytvorila emocionálnu bariéru.

Deti sa dištancujú od jeho mena

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac