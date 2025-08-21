Bolo to zahanbujúce: Dostali sme tip na muža, ktorý onanoval v centre Bratislavy, už o ňom vie aj polícia

Do redakcie nám prišla správa, v ktorej nás žena upozornila na situáciu, ktorú 19. augusta ráno zažila v hlavnom meste. V centre Bratislavy, na Lazaretskej ulici, bola svedkom niečoho veľmi nepríjemného.
„Počas venčenia psa som narazila na muža, ktorý verejne onanoval, a to priamo smerom k ženám prechádzajúcim okolo. Bolo to veľmi znepokojujúce a zahanbujúce,“ píše žena, ktorej meno sme sa rozhodli nechať v anonymite.
Incident nahlásila na polícii
Muža stretla na Lazaretskej 12. Podľa našich informácií stál pred vstupom do garáže, podľa všetkého mohol čakať na odovzdanie kontajnera na smeti. Neskôr, keď si muž všimol, že ho pri čine spozorovala svedkyňa, schoval sa práve v garážových priestoroch. Žena nám napísala, že je možné, že v okolí aj pracuje. Tvrdí, že muž pred ňou onanoval, čo má dokazovať aj priložené video.
Ľudí vyzvala na opatrnosť a tiež prosí tých, ktorí sa stali svedkom tejto udalosti, aby to ohlásili. Celý incident aj ona sama ohlásila asi po pol hodine na mestskej polícii, ktorej poskytla opis udalosti aj fotodokumentáciu.
Ďalej nám popísala, že nevedela v prvej chvíli, ako má reagovať. Takáto reakcia je však úplne bežná. Ak sa človek stane svedkom podobnej situácie, často reaguje útekom alebo zamrznutím, prípadne konfrontáciou daného páchateľa.
„Rozhodla som sa ísť osobne na mestskú políciu. Našťastie som stretla policajtku, pri ktorej som sa cítila komfortnejšie o celej veci hovoriť. Vedela som, že u nej nájdem väčšie pochopenie pre situáciu. Bola veľmi milá a empatická. Poslala som jej videá a prisľúbila, že na miesto pošle hliadku. Zároveň mi však zdôraznila, že ak sa niečo podobné deje, je dôležité volať políciu okamžite.“
V závere žena dodáva, aby sa ľudia nebáli v daných prípadoch konať. „Keď niečo také vidíme alebo zažijeme, je dôležité to riešiť. Ako spoločnosť by sme mali viac otvárať tému sexuálneho obťažovania žien – hovoriť o nej nahlas, podporovať obete a vytvárať prostredie, kde sa nebudeme báť ozvať.“
Nasleduje video, ktoré sa žene podarilo natočiť. Tvár muža sme sa rozhodli nezverejniť, v redakcii ale disponujeme originálnou nahrávkou.
