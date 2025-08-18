Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Kto by chcel mať vrásky, boľavé kĺby či ochabnuté svaly? Práve na tieto obavy cieli jeden z najkontroverznejších výživových doplnkov, ktorý podľa influencerov funguje ako recept na večnú mladosť. Je kolagén zázrakom modernej výživy, alebo len ďalším produktom skvelého marketingu? Pozreli sme sa na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.
V posledných rokoch sa kolagén stal doslova hitom medzi výživovými doplnkami. Influenceri si ho miešajú do rannej kávy, značky ponúkajú celý rad kolagénových produktov a sľubujú, že sa vám vďaka nemu zázračne zlepšia vlasy, pleť, nechty aj kĺby. No je to skutočne tak? Je kolagén naozaj účinný, alebo ide len o ďalší marketingový trend?
Čo je kolagén, a prečo je taký dôležitý?
Kolagén je najrozšírenejší proteín v ľudskom tele, tvorí až 30 % všetkých našich bielkovín. Dokonca tvorí 70 až 80 % kožného tkaniva a 60 % chrupavky tela. Je to akési lepidlo organizmu, ktoré drží pokožku, kosti, šľachy, väzy a svaly pohromade. Je zodpovedný za pevnosť, pružnosť a integritu tkanív. A práve preto sa jeho účinky spájajú s mladistvým vzhľadom pokožky, pohyblivosťou kĺbov a pevnosťou vlasov či nechtov.
Zároveň zohráva dôležitú úlohu pri nahrádzaní odumretých kožných buniek, poskytuje ochranný obal pre orgány, dodáva pokožke štruktúru, pevnosť a elasticitu a tiež pomáha zrážaniu krvi.
Existuje viacero typov kolagénu, približne až 28, no hlavných je päť. Typ 1 tvorí základ kože a kostí, typ 2 sa nachádza v chrupavkách, typ 3 podporuje štruktúru svalov a ciev, typ 4 sa nachádza vo vrstvách pokožky a typ 5 vo vlasoch a tiež v placente počas tehotenstva.
S pribúdajúcim vekom však naša schopnosť produkovať kolagén prirodzene klesá. Už po 20 roku života sa začína kolagén strácať a po 40 roku je to už viditeľné nielen na pleti, ale aj na pohybovom aparáte. Každý rok klesá jeho tvorba o 1 % a u žien je to dokonca až o 30 % počas prvých piatich rokov po nástupe menopauzy.
To, či hladina kolagénu vo vašom tele klesá, sa nedá zistiť napríklad krvným testom, ale existujú určité náznaky, ako vráskavá, krepovitá, ochabnutá pokožka, zmenšovanie, oslabovanie svalov a bolesť kĺbov, tuhšie, menej flexibilné šľachy a väzy, či dokonca problémy s prietokom krvi.
Takto si doplníte kolagén bez výživových doplnkov
