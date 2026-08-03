Na Slovensku zaznamenali pseudomor hydiny. Uhynulo 90 % kurčiat a nosníc

Na Kysuciach potvrdili výskyt nebezpečnej Newcastleskej choroby, známej aj ako pseudomor hydiny, v súkromnom drobnochove, kde počas niekoľkých hodín uhynulo približne 90 % kurčiat aj nosníc. Laboratórne vyšetrenia ochorenie potvrdili do 24 hodín, celý chov bol následne humánne zlikvidovaný a priestory dôkladne vyčistené a vydezinfikované.
správy od nás budete mať ako prví.
Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy bol pravdepodobným zdrojom nákazy nákup hydiny na trhovisku v inom regióne Slovenska, kde inšpektori odhalili nelegálny predaj živých zvierat pochádzajúcich z neregistrovaného chovu v Českej republike bez potrebnej zdravotnej dokumentácie. Predajcovi uložili pokutu. Veterinári upozorňujú, že pseudomor hydiny sa šíri podobne ako vtáčia chrípka a môže spôsobiť náhle vysoké úhyny v chovoch.
Celý chov bol humánne zlikvidovaný
Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt Newcastleskej choroby známej ako pseudomor hydiny. Na sociálnej sieti o tom informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). Doplnila, že počas niekoľkých hodín uhynulo 90 % kurčiat ako aj nosníc.
Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) z Čadce vykonali v drobnochove úradnú veterinárnu kontrolu. „Počas nej odobrali vzorky uhynutej hydiny a bezodkladne ich zaslali na laboratórne vyšetrenie na aviárnu influenzu ako aj na Newcastleskú chorobu a nariadili adekvátne opatrenia. Laboratórium potvrdilo do 24 hodín pseudomor hydiny. Celý chov bol humánne depopulovaný a kadávery neškodne odstránené prostredníctvom kafilérie,“ priblížila ŠVPS.
Doplnila, že chovné priestory boli dôkladne vyčistené a vydezinfikované a na určité časové obdobie pre majiteľov platí zákaz opätovného naskladnenia priestorov novou hydinou. Na základe epidemiologického šetrenia bol za pravdepodobný zdroj zavlečenia nákazy označený nákup hydiny na trhovom mieste v inom regióne Slovenska.
Zvieratá pochádzali z Českej republiky
„Na základe týchto informácií prebiehala komunikácia medzi zainteresovanými RVPS a ŠVPS a tiež následná úradná kontrola na trhovom mieste. Kontrolou bolo zistené, že predaj živých zvierat na tomto trhovom mieste prebiehal nepovoleným spôsobom, navyše šlo o zvieratá pochádzajúce z iného členského štátu EÚ, konkrétne z Českej republiky. Predajca nepredložil potrebnú zdravotnú dokumentáciu potrebnú k premiestňovaniu hydiny do iného členského štátu, chov hydiny v Českej republike nemal registrovaný a neboli splnené ani náležitosti, pokiaľ ide o prepravu živých zvierat. Predajcovi bola na mieste uložená pokuta,“ uviedla ŠVPS.
Podľa štátnych veterinárov sa daný neregistrovaný chov nachádzal v českom regióne, v ktorom bol v poslednom období zaznamenaný významný počet ohnísk tejto nákazy. „Podobne ako pri aviárnej influenze, aj táto nebezpečná nákaza môže byť prenášaná prostredníctvom nakazeného voľne žijúceho vtáctva, ale aj sekundárne z jedného chovu na druhý, prostredníctvom nakazených zvierat alebo nepriamo kontaminovanými predmetmi. Tieto choroby prebiehajú u hydiny veľmi podobne a vyznačujú sa okrem iného aj náhlymi vysokými úhynmi zvierat,“ dodala ŠVPS.
Nahlásiť chybu v článku