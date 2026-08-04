Slováci si mohli kúpiť nátierku, ktorá môže spôsobiť smrť: Ak ju máte doma, okamžite sa jej zbavte

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok, tentoraz na bravčovú paštétu s mandľami z ČR. Dôvodom je baktéria Clostridium botulinum.
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Informačné oznámenie dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmšivá RASFF Českej republiky. Ide o paštétu s názvom „*** HOTEL Litovel … srdce Luhačovic“, 130 g, výrobca: Ing. Žaneta Matulová, Dr. Veselého 1008, 763 26 Luhačovice, Česká republika, s dátumom minimálnej trvanlivosti 14. septembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).
Clostridium botulinum je baktéria produkujúca botulotoxín, ktorý je príčinou klinického ochorenia – botulizmu. Ochorenie vzniká najčastejšie po konzumácii potravín, ktoré obsahujú vytvorený jed. Otrava z potravín sa prejaví zvyčajne jeden až tri dni po zjedení kontaminovanej potraviny.
Prvotné príznaky sú slabosť, zahmlené videnie s rozšírenými zreničkami, sucho v ústach, zápcha a bolesť brucha. Zvýšená telesná teplota sa nevyskytuje. Obojstranná slabosť periférnych svalov sa vyvíja s postupom ochorenia. V závažnejších prípadoch môže ochorenie spôsobiť aj smrť.
Keďže uvedený výrobok si mohli v hoteli zakúpiť aj občania SR, hygienici odporúčajú spotrebiteľom, aby tento výrobok nekonzumovali a výrobok zlikvidovali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
Z trhu sťahovali aj omáčky
Ako sme vás informovali pred pár dňami, zo slovenského trhu sťahovali aj populárne omáčky. Pre citlivých ľudí môžu predstavovať zdravotné riziko. Na problém prvého dochucovadla upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá počas úradnej kontroly potravín v prevádzke Tempo Supermarket 406 na Chrenovskej ulici v Nitre odhalila nedostatok pri sójovej omáčke s objemom 185 ml.
Laboratórna analýza potvrdila prítomnosť proteínov vlčieho bôbu (lupiny). Ide o alergén, ktorý môže u citlivých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Na etikete výrobku však vôbec nebol uvedený v zozname zložiek. Pre väčšinu spotrebiteľov omáčka nepredstavuje zdravotné riziko. Ľudia s alergiou na vlčí bôb by ju však nemali konzumovať.
Z Českej republiky bolo na Slovensko dovezených celkovo 7 296 kusov výrobku od spoločnosti Pěkný-Unimex s.r.o. Z toho bolo 348 kusov zlikvidovaných, zvyšných 6 948 kusov smerovalo k slovenským odberateľom.
Omáčka sa dostala aj do veľkých obchodných reťazcov. Medzi odberateľmi boli Tesco, Billa, GVP, Mäsovýroba, GRM-TRADE, Vitamín ORAVA, Andrej Timko Ing. a TA-TRANS.
Kontrola odhalila problém aj pri pálivej omáčke
Ďalší nevyhovujúci výrobok odhalili inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava mesto počas kontroly v predajni Billa na Saratovskej ulici v Bratislave. Išlo o výrobok McIlhenny Co. Tabasco Sriracha Sauce, omáčku s červenými chilli papričkami a cesnakom s objemom 256 ml, šarže LOT 062025 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. decembra 2026. Krajinou pôvodu sú Spojené štáty americké, distribútorom na Slovensku je spoločnosť SNICO s.r.o.
Laboratórna analýza vykonaná v ŠVPU-VPÚ Bratislava metódou ELISA potvrdila prítomnosť arašídov, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek výrobku. Na sklad spoločnosti SNICO s.r.o. bolo dodaných 336 kartónov, teda 4 032 kusov omáčky s celkovou hmotnosťou 1 209,6 kg. Výrobky následne distribuovali odberateľom po celom Slovensku.
Inšpektori nariadili zákaz uvádzať výrobok na trh a zároveň zabezpečiť informovanie spotrebiteľov. Prevádzkovateľ o nevyhovujúcom výrobku informoval svojich odberateľov e-mailom. Z predaja bolo napokon stiahnutých celkovo 1 313 kusov omáčky. Spotrebitelia, ktorí trpia alergiou na vlčí bôb alebo arašidy, by uvedené výrobky nemali konzumovať. V prípade, že ich majú doma, môžu ich vrátiť na miesto predaja.
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