Česká republika sa objavuje v jednom prestížnom rebríčku za druhým: Aj Slovensko sa umiestnilo medzi najlepšími

Naši bratia Česi sa v posledných pár týždňoch objavili v niekoľkých prestížnych rebríčkoch. Podľa expertov sú jednou z najlepších krajín na život, ich Praha je zas najprívetivejším mestom pre expatov a turistov, turisti sú však vítaní aj v Brne, no a najčastejšie sa dovolenkári zastavujú v Českom Krumlove. V jednom z týchto rebríčkov sa však umiestnila aj naša krajina.
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Podľa najnovšieho rebríčka je Česká republika jednou z najlepších krajín sveta na život. Umiestnila sa na 9. mieste.
Index globálneho presťahovania sa Rumavi hodnotí 192 krajín a území na základe 24 rôznych metrík, ktoré pokrývajú všetko od daňových štruktúr a životných nákladov až po zdravie, bezpečnosť a to, aké ľahké je skutočne nadviazať priateľstvá.
10 najlepších krajín sveta na presťahovanie sa v roku 2026
- Estónsko
- Singapur
- Malajzia
- Portugalsko
- Taiwan
- Litva
- Hongkong
- Svätý Krištof a Nevis
- Česko
- Malta
Navyše nedávno sa Česká republika so svojou stovežatou Prahou objavila aj v rebríčku 15 najprívetivejších miest pre expatov v Európe v roku 2026, kde obsadila vynikajúce druhé miesto. Rebríček zostavila spoločnosť zameraná na cestovanie Travel + Leisure na základe až 200-tisíc hlasov.
15 najprívetivejších miest pre expatov v Európe v roku 2026
- Florencia, Taliansko
- Praha, Česko
- Salzburg, Rakúsko
- Krakov, Poľsko
- Porto, Portugalsko
- Ľubľana, Slovinsko
- Rím, Taliansko
- Funchal, Portugalsko
- Bruggy, Belgicko
- Sevilla, Španielsko
- Viedeň, Rakúsko
- Lisabon, Portugalsko
- Madrid, Španielsko
- Siena, Taliansko
- Budapešť, Maďarsko
Okrem Česka sa v rebríčku objavili až tri naše ďalšie susedné krajiny. 15. miesto obsadilo hlavné mesto Maďarska – Budapešť, 11. miesto obsadila rakúska Viedeň, Rakúsko sa však umiestnilo aj na tretej priečke, s mestom Salzburg a na 4. mieste sa umiestnil poľský Krakov.
Praha však podľa expertov nie je prívetivá len pre expatov, ale aj pre turistov, dokonca aj Brno obstálo v rebríčku najprívetivejších krajín pre turistov. Kým Praha sa umiestnila na 16. mieste, tak Brno zavŕšilo top 20. Vyplýva to z údajov poskytovateľa eSIM kariet Holafly, ktorý preskúmal 200 miest po celom svete a vyhodnotil ich na základe bezpečnosti, otvorenosti vízového režimu, turistických a informačných služieb a úrovne znalosti angličtiny medzi obyvateľmi.
Najprívetivejšie mestá sveta pre turistov
- Singapur
- Londýn, Spojené kráľovstvo
- Sydney, Austrália
- New York City, New York, USA
- Boston, Massachusetts, USA
- Ostrov Penang, Malajzia
- Haag, Holandsko
- Hongkong
- Kodaň, Dánsko
- Aarhus, Dánsko
- Edinburgh, Spojené kráľovstvo
- Utrecht, Holandsko
- Davao City, Filipíny
- Ottawa, Kanada
- Melbourne, Austrália
- Praha, Česko
- Amsterdam, Holandsko
- Toronto, Kanada
- Montreal, Kanada
- Brno, Česko
Okrem Prahy a Brna má však úspech aj Český Krumlov, ktorý sa zas objavil v rebríčku 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie, v tomto zozname sa dokonca objavilo aj naše hlavné mesto – Bratislava, ktoré obsadilo 10. miesto.
Rebríček 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie
- Pompeje, Taliansko
- Óbidos, Portugalsko
- Český Krumlov, Česko
- Mostar, Bosna a Hercegovina
- Coimbra, Portugalsko
- Aveiro, Portugalsko
- Národný park Plitvické jazerá, Chorvátsko
- Ston, Chorvátsko
- Stonehenge, Anglicko
- Bratislava, Slovensko
Rebríček zostavila platforma Daytrip, ktorá sa špecializuje na cestovanie z mesta do mesta s prepravou autom. Zozbierala údaje o rezerváciách, ktoré ukázali, že cestovatelia robia samotnú cestu súčasťou dovolenky tým, že sa zastavujú na miestach, ktoré zvyčajne zostávajú v tieni väčších a obľúbenejších destinácií. Platforma zhromaždila údaje od turistov z rôznych kútov sveta, najviac však z Ameriky. Na základe nich zostavila rebríček 10 najlepších miest, ktoré turisti navštevujú ako medzizastávku.
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