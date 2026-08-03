Česká republika sa objavuje v jednom prestížnom rebríčku za druhým: Aj Slovensko sa umiestnilo medzi najlepšími

Praha

Praha, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Česká republika je jednou z najlepších krajín sveta na život.

Naši bratia Česi sa v posledných pár týždňoch objavili v niekoľkých prestížnych rebríčkoch. Podľa expertov sú jednou z najlepších krajín na život, ich Praha je zas najprívetivejším mestom pre expatov a turistov, turisti sú však vítaní aj v Brne, no a najčastejšie sa dovolenkári zastavujú v Českom Krumlove. V jednom z týchto rebríčkov sa však umiestnila aj naša krajina. 

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Podľa najnovšieho rebríčka je Česká republika jednou z najlepších krajín sveta na život. Umiestnila sa na 9. mieste.

Index globálneho presťahovania sa Rumavi hodnotí 192 krajín a území na základe 24 rôznych metrík, ktoré pokrývajú všetko od daňových štruktúr a životných nákladov až po zdravie, bezpečnosť a to, aké ľahké je skutočne nadviazať priateľstvá.

10 najlepších krajín sveta na presťahovanie sa v roku 2026

  1. Estónsko
  2. Singapur
  3. Malajzia
  4. Portugalsko
  5. Taiwan
  6. Litva
  7. Hongkong
  8. Svätý Krištof a Nevis
  9. Česko
  10. Malta

Navyše nedávno sa Česká republika so svojou stovežatou Prahou objavila aj v rebríčku 15 najprívetivejších miest pre expatov v Európe v roku 2026, kde obsadila vynikajúce druhé miesto. Rebríček zostavila spoločnosť zameraná na cestovanie Travel + Leisure na základe až 200-tisíc hlasov.

15 najprívetivejších miest pre expatov v Európe v roku 2026 

  1. Florencia, Taliansko
  2. Praha, Česko
  3. Salzburg, Rakúsko
  4. Krakov, Poľsko
  5. Porto, Portugalsko
  6. Ľubľana, Slovinsko
  7. Rím, Taliansko
  8. Funchal, Portugalsko
  9. Bruggy, Belgicko
  10. Sevilla, Španielsko
  11. Viedeň, Rakúsko
  12. Lisabon, Portugalsko
  13. Madrid, Španielsko
  14. Siena, Taliansko
  15. Budapešť, Maďarsko

Okrem Česka sa v rebríčku objavili až tri naše ďalšie susedné krajiny. 15. miesto obsadilo hlavné mesto Maďarska – Budapešť, 11. miesto obsadila rakúska Viedeň, Rakúsko sa však umiestnilo aj na tretej priečke, s mestom Salzburg a na 4. mieste sa umiestnil poľský Krakov.

Praha však podľa expertov nie je prívetivá len pre expatov, ale aj pre turistov, dokonca aj Brno obstálo v rebríčku najprívetivejších krajín pre turistov. Kým Praha sa umiestnila na 16. mieste, tak Brno zavŕšilo top 20. Vyplýva to z údajov poskytovateľa eSIM kariet Holafly, ktorý preskúmal 200 miest po celom svete a vyhodnotil ich na základe bezpečnosti, otvorenosti vízového režimu, turistických a informačných služieb a úrovne znalosti angličtiny medzi obyvateľmi.

Praha
Ilustračná foto: Unsplash

Najprívetivejšie mestá sveta pre turistov

  1. Singapur
  2. Londýn, Spojené kráľovstvo
  3. Sydney, Austrália
  4. New York City, New York, USA
  5. Boston, Massachusetts, USA
  6. Ostrov Penang, Malajzia
  7. Haag, Holandsko
  8. Hongkong
  9. Kodaň, Dánsko
  10. Aarhus, Dánsko
  11. Edinburgh, Spojené kráľovstvo
  12. Utrecht, Holandsko
  13. Davao City, Filipíny
  14. Ottawa, Kanada
  15. Melbourne, Austrália
  16. Praha, Česko
  17. Amsterdam, Holandsko
  18. Toronto, Kanada
  19. Montreal, Kanada
  20. Brno, Česko

Okrem Prahy a Brna má však úspech aj Český Krumlov, ktorý sa zas objavil v rebríčku 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie, v tomto zozname sa dokonca objavilo aj naše hlavné mesto – Bratislava, ktoré obsadilo 10. miesto.

Rebríček 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie

  1. Pompeje, Taliansko
  2. Óbidos, Portugalsko
  3. Český Krumlov, Česko
  4. Mostar, Bosna a Hercegovina
  5. Coimbra, Portugalsko
  6. Aveiro, Portugalsko
  7. Národný park Plitvické jazerá, Chorvátsko
  8. Ston, Chorvátsko
  9. Stonehenge, Anglicko
  10. Bratislava, Slovensko

Rebríček zostavila platforma Daytrip, ktorá sa špecializuje na cestovanie z mesta do mesta s prepravou autom. Zozbierala údaje o rezerváciách, ktoré ukázali, že cestovatelia robia samotnú cestu súčasťou dovolenky tým, že sa zastavujú na miestach, ktoré zvyčajne zostávajú v tieni väčších a obľúbenejších destinácií. Platforma zhromaždila údaje od turistov z rôznych kútov sveta, najviac však z Ameriky. Na základe nich zostavila rebríček 10 najlepších miest, ktoré turisti navštevujú ako medzizastávku.

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