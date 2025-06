„Boh stvoril muža a ženu.“ Toto si Slováci myslia o zmenách ústavy a dvoch pohlaviach v nej (Anketa)

O zmenách Ústavy SR sa napokon bude hlasovať až v septembri. Podľa návrhu novely sa majú do nej zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má do nej ale aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu a ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a veľa ďalší detailov. Čo ale na diskutovanú novelu hovoria Slováci?

Slovenskí vládni predstavitelia na čele s Robertom Ficom svojich voličov a aj ostatných obyvateľov Slovenska niekoľko mesiacov presviedčali o tom, že treba meniť Ústavu SR. A kým drvivej väčšine obyvateľstva je jasné, že zakotvovať niečo podobné do takého dôležitého dokumentu, akým Ústava Slovenskej republiky je, je prakticky úplne zbytočné, niektorí tvrdia, že to ochráni budúce generácie. Pred čím, v tom mnohí jasno nemajú.

Zmeny môžu Slovensku ublížiť

Čo je ale isté, je fakt, že prijatím zmien v ústave dôjde nielen k zásahu do ľudských práv LGBTI+ ľudí, ale aj vzdiali Slovensko od Európskej únie, posilní právomoci koalície a vlády, a skomplikuje fungovanie právneho štátu na Slovensku. Niektorí opoziční poslanci hovoria aj o tom, že je to mimoriadne nebezpečné.

Na poplach tiež bijú aj neziskové organizácie, odborníci z právneho aj občianskeho sektora, či novinári, ktorí tvrdia, že cirkus okolo úprav ústavy má len odvracať pozornosť od skutočných problémov v krajine. Nájdu sa dokonca aj takí, ktorým je jasné, že Fico a ostatní predsedovia koaličných strán sa len snažia prekryť svoje zlyhania a „nakŕmiť“ navrhovanými úpravami vlastných voličov. Nové znenie ústavy pritom nerieši nič, len strpčuje život minoritným skupinám, na ktoré by sa malo myslieť omnoho inak.

Okrem dvoch pohlaví – teda ústavné biologické určenie pohlavia – muža a ženy, sa zmeny budú týkať aj toho, že v ústave by sme po novom mali zákaz surogátneho materstva, definíciu otca a matky, posilnenie práv rodičov na školách, zdôraznenú zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, ale aj úpravu osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa.

Väčšina hovorí, že je to zbytočné

„Boh stvoril muža a ženu a každý, čo si myslí niečo iné, nech sa odsťahuje na planétu opíc,“ povedal o ukotvení dvoch pohlaví v ústave jeden z respondentov. Súhlas s nutnosťou ústavného vymedzenia dvoch pohlaví vyjadrili aj ďalší obyvatelia Banskej Bystrice, kde sme názory zisťovali.

Odpovede niektorých ale prekvapia. Slováci si totiž uvedomujú, že k niektorým témam by sa nemali vyjadrovať politici a nemali by byť nástrojom získavania politických bodov u ich voličov.

Kontroverzná zmena ústavy sa, navyše, deje v čase, kedy mnohým rodinám nevychádza mesačný rozpočet na nákup základných potravín, pacientom na hlavy padajú omietky zo stropov aj stien nemocníc, vyšetrujú sa kauzy sprenevery až 57 % eurofondov, v dôsledku čoho síce nemáme dokončenú diaľnicu z Bratislavy do Košíc, ale súkromní podnikatelia blízki vláde majú haciendy so súkromnými cestami v lepšom stave, než je drvivá väčšina mostov v slovenských mestách. Aj toto sú podľa niektorých obyvateľov problémy bežných Slovákov, na ktoré by vláda mala upriamovať svoju pozornosť.

Naša redaktorka Tereza Šusteková vyšla do ulíc a zisťovala názory na to, čo Slováci hovoria na zmeny a úpravy ústavy, či je naozaj potrebné riešiť dve pohlavia, či to niečo spraví s rozpočtom štátu, na čo by sa mala vláda zameriavať radšej namiesto tohto a aj to, či sa Slováci a Slovenky neboja, kam nás toto všetko dostane.

