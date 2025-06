Poslankyňa Plaváková exkluzívne: Ak opozičné strany podporia novelu ústavy, budeme musieť prehodnotiť naše postoje k nim

Na stole ešte stále leží novela ústavy. Parlament by mal o zmenách hlasovať dnes podvečer. Ešte stále sa však skloňuje možnosť presunutia hlasovania na september. Aktuálne to totižto vyzerá tak, že koalícii chýba potrebný jeden hlas.

Ku koalícii a huliakovcom sa majú pridať aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Kresťanskej únie (KÚ) zo zoskupenia Slovensko. František Mikloško a František Majerský (obaja KDH) však za zmeny hlasovať nebudú. Istý nie je ani Ján Ferenčák (Hlas-SD).

Súčty sú teda nasledovné. Koalícia má 79 poslancov, KDH zrejme prihodí deväť hlasov a KÚ dva hlasy. To je rovných 90. Chýba jeden hlas na to, aby novela ústavy prešla.

Poslanec Ferenčák navyše povedal, že hlasovanie by malo byť podľa neho preložené na septembrovú schôdzu. Chce totiž presadiť pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zvýšilo kvórum na novelizovanie ústavy na 100 hlasov.

Predseda KDH Milan Majerský krátko pred utorňajším hlasovaním povedal, že sa obáva preloženia hlasovania o novele na jeseň. Podľa jeho slov bude vtedy ťažšie nájsť 90 hlasov. Kresťanskí demokrati sa podľa neho teraz snažia hľadať hlasy u Igora Matoviča v poslaneckom klube Slovensko.

Odborníci varujú

Erik Láštic z katedry politológie Univerzity Komenského už v minulosti pre interez uviedol, že z novelizácií ústav sa stal predovšetkým politický nástroj, ktorý z ústavy robí trhací kalendár a podkopáva základný zákon krajiny.

„Časť tých návrhov, ktoré sa objavili, by stála za dlhšiu verejnú diskusiu, na konci ktorej by možno mohli byť návrhy na zmenu legislatívy, ale dlhodobo NR SR rezignovala na úlohu seriózneho ústavodarcu a namiesto toho meníme ústavu účelovo a chaoticky. Táto novela nie je výnimkou,“ povedal.

Kriticky sa vyjadril aj výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher. Podľa neho má novela ústavy úplne iný cieľ ako dve pohlavia, a to „vzdialiť Slovensko od EÚ, posilniť právomoci koalície a vlády a skomplikovať fungovanie právneho štátu na Slovensku“.

Obaja, Láštic aj Weisenbacher pritom upozornili na kroky KDH, ktoré sa spájaním so Smerom-SD môže opäť zdiskreditovať. Kresťanskí demokrati sa totižto na stranu Smeru-SD pri novelizácii Ústavy SR už raz pridali, a to v roku 2014, keď prešlo zavedenie ústavnej definície manželstva ako muža a ženy. V nasledujúcich voľbách v roku 2016 sa KDH nedostalo do parlamentu.

Interez oslovil poslankyňu za Progresívne Slovensko Luciu Plavákovú, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Pýtali sme sa nielen na samotnú novelu a jej možné dosahy, ale aj na to, či si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s KDH v prípade, že podporí diskutovanú novelu ústavy.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

V čom je novela ústavy problematická?

Novela Roberta Fica chce Slovensko vytrhnúť z medzinárodného systému ochrany ľudských práv, ktorý je jedným zo základných pilierov demokracie od samotného vzniku Slovenskej republiky. Ani Vladimír Mečiar si nedovolil siahnuť na medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenska. Toto si dovolil až Robert Fico, ktorý chce do ústavy vložiť ustanovenie, ktoré má umožniť nerešpektovanie napríklad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Tieto rozhodnutia pritom už desiatky rokov prispievajú k ochrane ľudských práv, k lepšiemu životu pre mnohých ľudí. Od ľudí so zdravotným znevýhodnením až po deti.

Zároveň toto ustanovenie ohrozuje naše záväzky voči Európskej únii. Samotný minister spravodlivosti potvrdil, že Európska komisia už Slovensku zaslala svoje výhrady. Táto novela ústavy je ďalším krokom smerom von z Európskej únie, bližšie k Rusku. To si dalo obdobné ustanovenie do svojho ústavného poriadku len pár rokov predtým, ako Radu Európy Ruská federácia definitívne opustila. A to je presne cesta, ktorou ide Robert Fico. Vyňať nás z našej európskej rodiny.

Okrem toho je novela ústavy priamym útokom voči menšine LGBTI ľudí, ktorú chce obrať o práva a opäť raz zhoršiť ich postavenie v našej spoločnosti. Je to mimoriadne ubližujúce a nedemokratické.

Viaceré mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na to, že jej znenie môže ohroziť naše postavenie v EÚ. Výhrady má aj Európska komisia. Prečo?

Svojou podstatou nás táto novela ústavy smeruje mimo Európsku úniu. Ak by sme takéto ustanovenia mali v ústave v čase pristupovania do Európskej únie, tak by sme sa členským štátom nemohli stať.

Ako sa, ak bude schválená, dotkne rodín na Slovensku?

Neprinesie absolútne nič pozitívne pre žiadnu rodinu. Naopak, pre niektoré rodiny, ktoré nezapadajú do “tradičného vzorca”, prinesie zhoršenie ich životov, keďže smeruje k ich ústavnému popretiu.

Koalícia má podporu KDH aj KÚ. Bude pre vás v budúcnosti napriek tomu spájanie s kresťanskými demokratmi alebo hnutím Slovensko možnosťou?

Ak opozičné strany novelu ústavy, ktorá rozvracia demokraciu na Slovensku, podporia, budeme musieť naše postoje k nim prehodnotiť, keďže to môže znamenať, že v boji proti nedemokratickým praktikám Roberta Fica nie sme na jednej lodi.

Vykráda Robert Fico kresťanské strany?

Robert Fico prišiel s týmto návrhom novely ústavy s cieľom “vykostiť KDH”. Pokúsil sa tým vystrašiť KDH tak, aby ovplyvnil ich rozhodovanie v hlasovaní o novele ústavy.

V spoločnosti zaznievajú názory, že ak Progresívne Slovensko v budúcnosti vyhrá voľby, malo by dať kultúrno-etické otázky bokom. Súhlasíte s tým?

My sa žiadnym “kultúrno-etickým otázkam” nevenujeme. Vytrvalo a dlhodobo presadzujeme ochranu ľudských práv, ktoré sú tvorené hodnotami rovnosti, rešpektu, či dôstojnosti. Pre nás je kľúčové prispievať k lepšiemu životu pre všetkých ľudí. A to naozaj bokom dávať nebudeme.

Ako vnímate postoj poslanca Ferenčáka, ktorý chce zvýšiť ústavnú väčšinu na 100 hlasov? Podporili by ste takýto návrh?

Diskusia o tom, či nemá byť ústava viac ochránená pred zmenami, je legitímna. Obzvlášť v situácii, keď sa z ústavy stáva trhací kalendár, či novely ústavy sú využívané ako kampaňový plagát.

V žiadnom prípade však nemôžeme podporiť akúkoľvek zmenu ústavy, ktorá by sa mala odohrať zo dňa na deň bez akejkoľvek verejnej diskusie. A to o to viac platí v prípade, ak ide o návrh, ktorý má zmeniť spôsob tvorby Ústavy SR.