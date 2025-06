Novela ústavy je nakoniec fiasko: Hlasovať sa o nej nebude, poslanci tému znovu otvoria po prázdninách

Poslanci Národnej rady (NR) SR včera neskoro v noci ukončili diskusiu k vládnej novele Ústavy SR. V závere vystúpila poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD). V pléne predstavila pozmeňujúci návrh, ktorým sa posúva účinnosť novely ústavy na 1. november. Opoziční poslanci sa preto pýtali, či sa presunie aj hlasovanie o novele na jeseň.

Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) po ukončení diskusie potvrdil, že hlasovať sa má práve dnes o 17:00. Počas dnešného dňa ešte vychádzali vyjadrenia niektorých politikov. Už včera bolo známe, že Majerský z KDH novelu nepodporí a nebude za ňu hlasovať.

Napokon predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter oznámil, že sa hlasovanie o novele presúva na september. Koalícia nemala potrebných 90 hlasov.

Danko súhlasí s presunom

„Vidíme, že niektorí poslanci už verejne vyhlasujú, že nebudú hlasovať, bolo by to najlepším riešením. Je to podľa nás veľmi dôležitá novela Ústavy SR,“ povedal predseda národniarov Andrej Danko. Ústava podľa neho potrebuje zmenu.

Zopakoval, že otcom môže byť len muž a matkou môže byť len žena. Kritizoval PS za to, že má „choré“ názory v súvislosti s tým, kto môže mať dieťa. Hovorí o chorej dobe, v ktorej sa popierajú základné hodnoty.

„Európska únia nás okrem svojho liberalizmu aj hodnotovo tlačí do kúta,“ myslí si Danko. Zároveň zdôraznil, že nikto nechce útočiť na minoritné skupiny ani na osoby, ktoré žijú v spolužití. „Ale pre nás je adopcia maloletých detí pre osoby rovnakého pohlavia hranica, ktorú nikdy nedovolíme prekročiť,“ vyhlásil.

Danko takisto hovoril o navrhovaných zmenách v mediálnej oblasti. SNS chce na septembrovej schôdzi predložiť návrh transformácie Rady pre mediálne služby na tzv. národný mediálny úrad. Chce riešiť aj prevádzkovateľov sociálnych sietí. Zároveň oznámil, že návrh SNS o tom, aby čašníci a personál neplatili daň z príjmu z tzv. prepitného, sa bude riešiť až na septembrovej schôdzi.

Ferenčák sa novelu podporiť nechystal

Ján Ferenčák zo strany Hlas-SD oznámil, že nepodporí novelu ústavy, ak sa o nej bude hlasovať už dnes. Podľa televízie Markíza požiadal koalíciu o presun hlasovania na september, keďže dovtedy by mohol presadiť svoj pozmeňujúci návrh, ktorým chce zmeniť pravidlá na schvaľovanie ústavných zmien – konkrétne ich podmieniť dvojtretinovou väčšinou, teda 100 hlasmi. Ak sa hlasovanie nepresunie, Ferenčák sa podľa vlastných slov na hlasovaní ani nezúčastní.

Opozícia sa v názoroch líši

Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska vyzval Roberta Fica, aby novelu Ústavy SR stiahol z rokovania parlamentu, keďže podľa neho koalícii chýba podpora na jej schválenie. Označil ju za zbytočnú a škodlivú, ktorá len rozdeľuje spoločnosť a poškodzuje Slovensku meno v zahraničí.

Vládu zároveň vyzval, aby sa namiesto toho venovala skutočným problémom ľudí. Hoci koalícia našla zhodu s časťou KDH, poslanci František Mikloško a František Majerský avizovali, že ju nepodporia. Na schválenie je potrebných 90 hlasov. Predseda KDH avizoval, že podporu k novele hľadá aj vo vodách Igora Matoviča a jeho poslancov.