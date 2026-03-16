Blanár čelí tlaku z koalície: Dankova SNS od neho žiada, aby v Bruseli zablokoval pomoc pre Ukrajinu

Koaličná SNS odmieta sprístupniť pôžičku Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Vyzýva ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára (Smer-SD), aby ju na pondelkovom rokovaní šéfov diplomacie Európskej únie (EÚ) zablokoval.
TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. „Je nepredstaviteľné, aby v čase, keď nám Ukrajinci blokujú ropovod Družba a nechcú nám umožniť kontrolu ropovodu Družba a plynulú dodávku ropy pre Slovnaft, aby slovenský predstaviteľ vlády pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer-SD) hlasoval za to, že pôžička bude Ukrajine poskytnutá. Ukrajina nesmie dostať pôžičku, pokiaľ sa nevyjasnia vzťahy medzi EÚ. Ukrajina nesmie dostať žiadnu pôžičku,“ skonštatovali národniari.
Kritika pomoci pre nečlenský štát
Svoj nesúhlas vyjadrili aj s tým, aby Únia v čase hospodárskej krízy finančne pomáhala nečlenskému štátu. Zároveň kritizovali vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky pre Ukrajinu pohrozil použitím vojakov.
„Ukrajina hrubým spôsobom zasahuje do volieb v Maďarsku a hrubým spôsobom poškodzuje záujmy európskych štátov, osobitne Slovenska a Maďarska. Veríme, že Blanárovi ani v zlom sne nenapadne, aby za túto pozíciu hlasoval,“ dodala SNS.
V pondelok sa v Bruseli koná zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Ministri zahraničných vecí budú na ňom diskutovať o snahách o zmiernenie dôsledkov vojny na Blízkom východe, sprístupnení pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a odblokovaní 20. balíka protiruských sankcií.
Nahlásiť chybu v článku