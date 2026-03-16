Blanár čelí tlaku z koalície: Dankova SNS od neho žiada, aby v Bruseli zablokoval pomoc pre Ukrajinu

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
SNS odmieta pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.

Koaličná SNS odmieta sprístupniť pôžičku Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Vyzýva ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára (Smer-SD), aby ju na pondelkovom rokovaní šéfov diplomacie Európskej únie (EÚ) zablokoval.

TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová„Je nepredstaviteľné, aby v čase, keď nám Ukrajinci blokujú ropovod Družba a nechcú nám umožniť kontrolu ropovodu Družba a plynulú dodávku ropy pre Slovnaft, aby slovenský predstaviteľ vlády pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer-SD) hlasoval za to, že pôžička bude Ukrajine poskytnutá. Ukrajina nesmie dostať pôžičku, pokiaľ sa nevyjasnia vzťahy medzi EÚ. Ukrajina nesmie dostať žiadnu pôžičku,“ skonštatovali národniari.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Slovensko od požiadavky ustúpilo. Štáty EÚ súhlasili s predĺžením sankcií pre ruskú vojnu na Ukrajine
2.
Občania sa sťažujú na výpadky internetu: Poslanec chce vrátiť telefónne búdky, ľudia v Rusku by zostali v spojení
3.
Raketa Iskander zasiahla autobus na Ukrajine: Hlásia obete, cieľom boli znovu civilisti
Zobraziť všetky články (1664)

Kritika pomoci pre nečlenský štát

Svoj nesúhlas vyjadrili aj s tým, aby Únia v čase hospodárskej krízy finančne pomáhala nečlenskému štátu. Zároveň kritizovali vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky pre Ukrajinu pohrozil použitím vojakov.

„Ukrajina hrubým spôsobom zasahuje do volieb v Maďarsku a hrubým spôsobom poškodzuje záujmy európskych štátov, osobitne Slovenska a Maďarska. Veríme, že Blanárovi ani v zlom sne nenapadne, aby za túto pozíciu hlasoval,“ dodala SNS.

V pondelok sa v Bruseli koná zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Ministri zahraničných vecí budú na ňom diskutovať o snahách o zmiernenie dôsledkov vojny na Blízkom východe, sprístupnení pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a odblokovaní 20. balíka protiruských sankcií.

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

