Kontroverzná atrakcia v Tatrách po rokoch končí. Pokutu 45 000 eur už nemá kto zaplatiť

Vysoké Tatry prišli o jednu zo svojich kontroverzných atrakcií. DinoPark Tatry pod Dolným Smokovcom je zatvorený už tretiu sezónu a jeho makety dinosaurov čoskoro opustia Slovensko navždy.
Atrakcia s pohyblivými dinosaurami vyrástla na bývalom záchytnom parkovisku pod známym penziónom v Dolnom Smokovci. Spoločnosť Tatryparks si prenajala dve parcely, oplotila lokalitu a vybudovala areál s prenosnými kontajnermi a halou v tvare gule. Od leta 2020 lákala rodiny s deťmi. O problémoch a odchode spoločnosti informoval portál Aktuality.
Okrem desiatich dinosaurov v klimatizovanej kupole si deti mohli pozrieť kino, vyskúšať virtuálnu realitu, skákacie hrady, trampolíny, intuitívny chodník a špeciálny dino kvíz. Spoločnosť však nemala ani len stavebné povolenie.
Čierne stavby
Správa Tatranského národného parku na to upozornila krátko po jeho postavení. Územný plán obce Veľký Slavkov, do katastra ktorého lokalita patrí, s takouto aktivitou na bývalom parkovisku vôbec nepočítal.
Ochranári sa obrátili na Inšpektorát životného prostredia do Košíc, ktorý rozhodol o odstránení celého areálu. Obecný úrad z Veľkého Slavkova navyše vyhodnotil úpravy pozemkov ako čierne stavby vyžadujúce stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Spoločnosť Tatryparks dostala pokutu 45 000 eur, ktorú potvrdil aj odvolací Okresný úrad v Prešove.
Tatryparks označil rozhodnutie o odstránení prenosných zariadení za predčasné a neefektívne. Prevádzkovateľ ešte v roku 2021 podľa agentúry SITA argumentoval, že atrakcia nie je stavbou v zmysle stavebného zákona a jej charakter prirovnával k dočasne postaveným cirkusovým areálom.
Ďalšie povolenia k prevádzke však firma dodatočne získala. Napokon sa spoločnosť dovolala až na Najvyšší správny súd, ktorý jej dal za pravdu, zrušil rozhodnutia úradov a prikázal im v kauze znova konať.
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) však upozorňovala, že toto rozhodnutie bolo vydané až dodatočne, navyše bez odborného stanoviska Správy TANAP-u, a to v období, keď mal byť areál podľa jej rozhodnutia už odstránený. Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade Jozef Slovík pre agentúru SITA uviedol, že úrad nebol oboznámený s výsledkami kontroly, ale len s tým, že inšpekcia vedie konanie vo veci možného porušenia zákona.
Právny zástupca spoločnosti Peter Homola zároveň upozornil, že prevádzka Dinoparku je plánovaná len do konca leta 2026.
Likvidácia a odchod do Rumunska
Víťazstvo na súde však prišlo neskoro. Peter Matuška poslal spoločnosť Tatryparks v priebehu roka 2024 do likvidácie a vymazal ju z obchodného registra. Zánik žalobcu bez právneho nástupcu spôsobil, že všetky bežiace súdne konania sa zastavili.
Pokuta 45 000 eur zostala nezaplatená. Prenájom pozemkov pod atrakciou sa podľa zmlúv končí v priebehu tohto roka a dinosaurov už na nich neuvidíme. „DinoPark sa pripravuje na presťahovanie do Rumunska k mestu Temešvár. Malo by k tomu dôjsť v priebehu júla. Majiteľ tam ešte dokončuje areál, do ktorého ich umiestni. My sme to vzdali kvôli rozhodnutiam úradov, ktoré sme od začiatku považovali za nezákonné,” vyjadril sa pre Aktuality Peter Matuška.
Starosta Veľkého Slavkova Ladislav Josko priznal, že obecný úrad nikto neinformoval, čo bude so zatvoreným areálom ďalej. Pozemky pod ním sú podľa územného plánu stavebné parcely a investori vraj plánujú šesťpodlažnú budovu, čo však platné zákony neumožňujú. Dovolené sú maximálne tri podlažia. Je teda možné, že po problémoch s dinosaurami bude riešiť na pozemkoch ďalšie právne problémy.
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