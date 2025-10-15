Biedronka odhalila ďalšiu lokalitu. S diskontným tovarom mieri do malého mestečka, manažérovi ponúka plat od 1 800 eur

Diskontný reťazec Biedronka oficiálne vstúpil na slovenský trh začiatkom tohto roka a aktuálne bilancuje deväť otvorených predajní. Ako sme vás nedávno informovali, vo výstavbe sú už aj ďalšie projekty, pričom spoločnosť postupne odkrýva nové lokality.
Najnovšie zástupcovia reťazca potešili obyvateľov v malom mestečku na južnom Slovensku. Podľa zverejnenej pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk sa Biedronka chystá aj do Dudiniec.
Manažérovi predajne ponúka plat začínajúci na úrovni 1 600 eur, počítať však treba aj s mesačným bonusom 200 eur. Jerónimo Martins dopĺňa, že základná mzda sa bude odvíjať od konkrétnych skúseností a kvalít kandidáta. Vedúci pracovník má štandardne na starosti chod celej prevádzky, vedenie a motivovanie svojho tímu a tiež zabezpečenie efektívneho fungovania. Spolu s manažérom ďalej spoločnosť hľadá aj jeho zástupcu – ten si môže v Biedronke zarobiť od 1 475 eur mesačne.
V príprave sú aj ďalšie lokality
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.
Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez. Na tomto cieli už spoločnosť aktívne pracuje a známych je hneď viacero lokalít, do ktorých chce diskont vstúpiť.
Podľa pracovných ponúk a projektov je zrejmé, že Biedronka otvorí pobočky napríklad v Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch či v Chorvátskom Grobe. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava. Poslednou, stále čerstvo otvorenou predajňou, je tá v Leviciach.
Okrem toho logo lienky svieti v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát vo Zvolene.
