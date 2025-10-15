Biedronka odhalila ďalšiu lokalitu. S diskontným tovarom mieri do malého mestečka, manažérovi ponúka plat od 1 800 eur

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Obchody s logom lienky postupne pribúdajú a spoločnosť Jerónimo Martins rozširuje svoju sieť na západnom a strednom Slovensku.

Diskontný reťazec Biedronka oficiálne vstúpil na slovenský trh začiatkom tohto roka a aktuálne bilancuje deväť otvorených predajní. Ako sme vás nedávno informovali, vo výstavbe sú už aj ďalšie projekty, pričom spoločnosť postupne odkrýva nové lokality.

Najnovšie zástupcovia reťazca potešili obyvateľov v malom mestečku na južnom Slovensku. Podľa zverejnenej pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk sa Biedronka chystá aj do Dudiniec.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu, v príprave sú aj ďalšie lokality
2.
Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez víkend pozýva na osobné stretnutie
3.
Vieme, kde rastie nová slovenská predajňa Biedronky. Diskontný reťazec mieri do malej obce, konkurenciu má hneď „za rohom“
Zobraziť všetky články (105)

Manažérovi predajne ponúka plat začínajúci na úrovni 1 600 eur, počítať však treba aj s mesačným bonusom 200 eur. Jerónimo Martins dopĺňa, že základná mzda sa bude odvíjať od konkrétnych skúseností a kvalít kandidáta. Vedúci pracovník má štandardne na starosti chod celej prevádzky, vedenie a motivovanie svojho tímu a tiež zabezpečenie efektívneho fungovania. Spolu s manažérom ďalej spoločnosť hľadá aj jeho zástupcu – ten si môže v Biedronke zarobiť od 1 475 eur mesačne.

V príprave sú aj ďalšie lokality

Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.

Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez. Na tomto cieli už spoločnosť aktívne pracuje a známych je hneď viacero lokalít, do ktorých chce diskont vstúpiť.

Ilustračná fotografia: Biedronka

Podľa pracovných ponúk a projektov je zrejmé, že Biedronka otvorí pobočky napríklad v Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch či v Chorvátskom Grobe. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava. Poslednou, stále čerstvo otvorenou predajňou, je tá v Leviciach.

Okrem toho logo lienky svieti v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát vo Zvolene.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový lacný reťazec už čoskoro bude mať predajňu na východnom Slovensku. V známom centre zajtra…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac