Zelenskyj nahneval Poliakov: Ukrajina zbytočne otvorila starú ranu, mnohí zmenili postoj

Ukrajinský prezident Zelenskyj a záber na Varšavu

Foto: TASR - Slavomír Gregorík/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Negatívny vplyv rozhodnutia uviedlo 52 percent respondentov.

Viac ako polovica Poliakov tvrdí, že ich postoj k Ukrajine a Ukrajincom sa zhoršil po rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek čestný názov „Hrdinovia UPA“. Vyplýva to z prieskumu agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.

Negatívny vplyv rozhodnutia uviedlo 52 percent respondentov, zatiaľ čo necelých päť percent deklarovalo zlepšenie postoja. Pre takmer tretinu opýtaných kauza ich názory nezmenila. Názov jednotky odkazuje na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorú časť Ukrajincov vníma ako symbol boja za nezávislosť. V Poľsku je UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny vrátane volynského masakru.

Predvolali veľvyslanca

Rozhodnutie vyvolalo kritiku naprieč politickým spektrom. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a prezident Karol Nawrocki oznámil, že zvažuje odobratie Radu bieleho orla, ktorý Zelenskému udelil jeho predchodca Andrzej Duda.

Kyjev následne uviedol, že názov si zvolili samotní príslušníci jednotky, a vyzval na neeskalovanie sporu. Prieskum sa uskutočnil 9. a 10. júna na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov.

Poľský prezident Nawrocki
Foto. SITA/AP

Ukrajina medzitým pokračuje v odvetných útokoch na ruské územie. Drony v noci na štvrtok spôsobili požiar v rafinérii pri juhoruskom Krasnodare, pričom úlomky z nich poranili troch ľudí. V dôsledku výpadku elektrickej energie po útoku bola z elektrickej siete opäť odpojená Záporožská jadrová elektráreň na Ruskom okupovanej časti Ukrajiny.

Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v meste Afipskij. Požiar sa do rána hasičom podarilo uhasiť a z miesta útoku nehlásia zranenia. Podľa gubernátora Krasnodarskej oblasti Veniamina Kondratieva však na iných miestach úlomky dronov v obytných budovách poranili tri osoby.

Ukrajina zintenzívňuje svoje útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Cieľom ukrajinských útokov je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu.

Poškodili významný most

Ukrajinské drony tento týždeň zaútočili aj na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krymu a Cherson. Most, ktorý sa nazýva aj “bránou na Krym”, poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporučil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiju, spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny.

Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.

Rusko okupuje Krym od roku 2014, keď ho anektovalo. Od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 slúži tento strategický polostrov ako základňa pre letecké útoky na ukrajinské územie a na zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.

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