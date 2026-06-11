Pri zálohomate strávil pol dňa a dostal vyše 1 100 eur: Študent teraz peniaze venuje na charitu

Nezvyčajná udalosť zamestnala na celé pondelkové dopoludnie jediný automat na zálohované obaly v obci Enontekiö na severe Fínska. Ako píše web yle.fi, dvadsaťjedenročný študent archeológie Jan Wahlberg totiž prišiel do miestneho obchodu vrátiť až 7 371 fliaš a plechoviek, ktoré zbieral viac ako tri roky.
Za zálohované obaly získal 1 119,45 eura a celý výťažok plánuje venovať na charitatívne účely. Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny. V dedine je pritom len jeden automat, do ktorého treba každú fľašu či plechovku vložiť samostatne.
Zo 100 eur bolo nakoniec 1 119
Podľa miestneho obchodníka Erkkiho Rantakokka sa také množstvo obalov bežne nazbiera až za týždeň či dva. Napriek tomu návratová akcia nespôsobila výraznejšie problémy ani rady zákazníkov. Wahlberg uviedol, že pôvodne chcel nazbierať sumu približne 100 eur, no postupne si stanovil ambicióznejší cieľ prekročiť hranicu tisíc eur.
Projekt odštartoval v Enontekiö, ku ktorému má silný vzťah, a práve preto sa rozhodol obaly vrátiť tam, kde ich začal zbierať. Počas rokov si všimol aj veľké množstvo zahraničných fliaš a plechoviek, najmä zo Švédska, Nórska či dokonca zo Španielska. Severofínskou obcou totiž prechádza významná cesta spájajúca Fínsko so susednými krajinami.
Peniaze získané z vrátenia fínskych obalov chce študent rozdeliť medzi humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a ďalší projekt, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť. Pomoc Ukrajine preňho nie je novinka – od roku 2023 navštívil krajinu už šestnásťkrát v rámci humanitárnych aktivít a podľa vlastných slov sa tam plánuje opäť vrátiť hneď, ako to bude možné.
Zálohovanie na Slovensku
Zálohovanie fliaš je pritom v posledných rokoch veľkým trendom a slovenskom je v tejto oblasti priekopníkom. Ako sme vás informovali, návratnosť vratných nápojových obalov bola v roku 2025 nad 90 percent. Správca zálohového systému zárooveň plánuje v tomto roku iniciovať zavedenie informačného systému.
V Bratislave sa zároveň v máji streli európski experti a diskutovali o budúcnosti zálohových systémov a obehového hospodárstva. Medzinárodná konferencia vytvorila prvýkrát európsku platformu pre dialóg o budúcnosti politiky obehového hospodárstva, rastúcej úlohe zálohových systémov pri dosahovaní environmentálnych cieľov Európskej únie (EÚ) a o prínose riešení obehového hospodárstva ku konkurencieschopnejšej a udržateľnejšej Európe.
Na konferencii sa zúčastnilo približne 120 účastníkov z 26 krajín, vrátane zástupcov výrobcov nápojov, recyklačných spoločností, priemyselných združení, európskych inštitúcií, zálohových systémov z Európy aj ďalších regiónov sveta, ako aj technologických a servisných spoločností pôsobiacich v oblasti obehového hospodárstva a riešení pre zálohové systémy.
Nahlásiť chybu v článku