Pri zálohomate strávil pol dňa a dostal vyše 1 100 eur: Študent teraz peniaze venuje na charitu

Záber na zálohovanie fliaš

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák, Ján Krošlák

Roland Brožkovič
SITA
TASR
V dedine je pritom len jeden automat, do ktorého treba každú fľašu či plechovku vložiť samostatne.

Nezvyčajná udalosť zamestnala na celé pondelkové dopoludnie jediný automat na zálohované obaly v obci Enontekiö na severe Fínska. Ako píše web yle.fi, dvadsaťjedenročný študent archeológie Jan Wahlberg totiž prišiel do miestneho obchodu vrátiť až 7 371 fliaš a plechoviek, ktoré zbieral viac ako tri roky.

Za zálohované obaly získal 1 119,45 eura a celý výťažok plánuje venovať na charitatívne účely. Mladíkovi pri plnení úlohy pomáhali aj priatelia, no aj tak im vrátenie všetkých obalov trvalo viac než päť a pol hodiny. V dedine je pritom len jeden automat, do ktorého treba každú fľašu či plechovku vložiť samostatne.

Zo 100 eur bolo nakoniec 1 119

Podľa miestneho obchodníka Erkkiho Rantakokka sa také množstvo obalov bežne nazbiera až za týždeň či dva. Napriek tomu návratová akcia nespôsobila výraznejšie problémy ani rady zákazníkov. Wahlberg uviedol, že pôvodne chcel nazbierať sumu približne 100 eur, no postupne si stanovil ambicióznejší cieľ prekročiť hranicu tisíc eur.

Projekt odštartoval v Enontekiö, ku ktorému má silný vzťah, a práve preto sa rozhodol obaly vrátiť tam, kde ich začal zbierať. Počas rokov si všimol aj veľké množstvo zahraničných fliaš a plechoviek, najmä zo Švédska, Nórska či dokonca zo Španielska. Severofínskou obcou totiž prechádza významná cesta spájajúca Fínsko so susednými krajinami.

Záber na zálohovanie fliaš
Ilustračná fotografia: TASR – Jaroslav Novák

Peniaze získané z vrátenia fínskych obalov chce študent rozdeliť medzi humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a ďalší projekt, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť. Pomoc Ukrajine preňho nie je novinka – od roku 2023 navštívil krajinu už šestnásťkrát v rámci humanitárnych aktivít a podľa vlastných slov sa tam plánuje opäť vrátiť hneď, ako to bude možné.

Zálohovanie na Slovensku

Zálohovanie fliaš je pritom v posledných rokoch veľkým trendom a slovenskom je v tejto oblasti priekopníkom. Ako sme vás informovali, návratnosť vratných nápojových obalov bola v roku 2025 nad 90 percent. Správca zálohového systému zárooveň plánuje v tomto roku iniciovať zavedenie informačného systému.

V Bratislave sa zároveň v máji streli európski experti a diskutovali o budúcnosti zálohových systémov a obehového hospodárstva. Medzinárodná konferencia vytvorila prvýkrát európsku platformu pre dialóg o budúcnosti politiky obehového hospodárstva, rastúcej úlohe zálohových systémov pri dosahovaní environmentálnych cieľov Európskej únie (EÚ) a o prínose riešení obehového hospodárstva ku konkurencieschopnejšej a udržateľnejšej Európe.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 120 účastníkov z 26 krajín, vrátane zástupcov výrobcov nápojov, recyklačných spoločností, priemyselných združení, európskych inštitúcií, zálohových systémov z Európy aj ďalších regiónov sveta, ako aj technologických a servisných spoločností pôsobiacich v oblasti obehového hospodárstva a riešení pre zálohové systémy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na dne oceánu našli obrovský cintorín: Je tam 10 miliónov tiel veľrýb, vedci sú v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac