Nový lacný reťazec už čoskoro bude mať predajňu na východnom Slovensku. V známom centre zajtra otvoria aj ďalšie značky

Na slovenský trh tento rok vstúpilo hneď niekoľko nových etablovaných zahraničných obchodníkov. Všetko odštartovala Biedronka, ku ktorej sa pridali aj reťazce ako Müller, WorldBox či najnovšie nemecký diskont Woolworth. Zaujímavé je, že tieto siete sa v expanzii zamerali na viacero regiónov a niektoré z nich budú pôsobiť aj na východnom Slovensku.
Napríklad, nová sieť drogérií Müller začala svoju púť v Trenčíne, odkiaľ sa už čoskoro rozšíri do hlavného mesta. Populárna poľská značka CCC pre zmenu u nás začala s otváraním nových pobočiek s názvom WorldBox, ktorými chce zaujať predovšetkým mladších zákazníkov. Veľkým lákadlom bude tiež nemecký diskont Woolworth – ten prichádza medzi silnú konkurenciu, pričom vo viacerých mestách sa usídli priamo vedľa nej.
Už dlhší čas si priazeň Slovákov získava aj reťazec Halfprice, ktorý je známy vďaka konceptu takzvaného off-price retailu – ide o predaj nových, originálnych produktov známych značiek za nižšie ceny ako v bežných obchodoch.
Podľa najnovších správ sa spomínané reťazce, s výnimkou drogérií Müller, objavia v srdci Zemplína. Stať sa tak má už počas aktuálneho týždňa.
Domov nájdu v známom shopping areáli
Tieto informácie pre portál interez potvrdil prevádzkovateľ michalovskej obchodnej zóny s názvom S1 Center. Vyhľadávaná nákupná zastávka mnohých tamojších obyvateľov sa nachádza v južnej časti mesta a aktuálne je domovom reťazcov ako Lidl, OBI, Nay, Pepco či Action.
V rámci novej etapy toto portfólio už doplnili Sinsay, SuperZOO a 101 drogérie, pričom ešte tento týždeň sa rozrastie o Halfprice a WorldBox. „Otvorenie je naplánované na 15. októbra,“ uviedla zástupkyňa S1 Center Erika Fabiánová. Obchodné centrum zároveň túto informáciu zverejnilo už aj na sociálnych sieťach.
Ako ďalej Fabiánová dodala, v plánoch je tiež otváranie Woolworthu, stane sa tak pravdepodobne v novembri. Nemecký diskont odštartuje svoju slovenskú púť v Bratislave, podobne ako michalovské nové prevádzky, už v stredu 15. októbra.
S1 Center v Michalovciach tak najnovšie zákazníkom ponúkne pomerne zaujímavé spektrum značiek a ako sme sa dozvedeli, vylúčené nie je ani ďalšie rozširovanie obchodnej zóny. „Ak bude zo strany nájomcov záujem, radi by sme v budúcnosti rozšírili existujúci retail park,“ uzatvorila Fabiánová.
Nahlásiť chybu v článku