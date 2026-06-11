Slovensko už nie je tatranský tiger: Odborníci varujú pred ďalším úpadkom, máme obrovský problém

Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo o jednu priečku vyššie na 23. miesto, no napriek miernemu zlepšeniu zostáva v poslednej pätine hodnotených krajín. Podľa hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej ide síce o pozitívny posun, keďže v predchádzajúcich rokoch sa krajina nezlepšovala, no celkový obraz zostáva nelichotivý.
Slovensko totiž podľa nej dosahuje podpriemerné výsledky vo všetkých sledovaných oblastiach a najvýraznejšie zaostáva v ekonomických ukazovateľoch. „Slovenská ekonomika nevyniká v žiadnej oblasti. Ekonomický rast je podvyživený a neduživý a nevyzerá, že ani tento rok to nebude lepšie,“ uviedla Valachyová.
Česko vyniká v technológiách aj digitálnych zručnostiach
Očakáva, že slovenské hospodárstvo tento rok porastie približne o jedno percento, zatiaľ čo okolité krajiny budú rásť výrazne rýchlejšie. Naopak, Česká republika sa v rebríčku umiestnila na 15. mieste, tiež o jednu priečku vyššie než vlani. Hlavný ekonóm Českej sporiteľne David Navrátil upozornil, že Česko dosahuje mimoriadne výsledky v niektorých špecifických oblastiach.
Pri výrobe čistých technológií patrí podľa neho medzi svetovú špičku a v hodnotení obsadilo druhú priečku. Výrazný rozdiel vidí aj v oblasti digitálnych zručností, kde sa Česko umiestnilo na druhom mieste, zatiaľ čo Slovensko skončilo na štrnástej pozícii. Podľa Valachyovej patrí medzi hlavné príčiny slabého výkonu slovenskej ekonomiky aj vysoké daňové zaťaženie. „Je na mieste si položiť otázku, či sme to neprehnali a či sa nájde odvaha na ich zníženie, aby sa ekonomika nadýchla,“ povedala.
Ekonomiku podľa ekonómky brzdia vysoké dane
Upozornila tiež na výrazný rast výdavkov verejnej správy, ktorý podľa nej neprispieva k vyššej konkurencieschopnosti krajiny. Slovensko podľa nej zároveň stráca pozíciu, ktorú si vybudovalo v minulosti. Krajina bola kedysi označovaná za ekonomického tigra strednej Európy, dnes však podľa jej slov už ide len o „malého tigríka, ktorý sníva o grafoch“.
Zaostávanie sa prejavuje najmä v nízkych výdavkoch na výskum a vývoj, nedostatočných investíciách či slabšej podpore inovácií a podnikania.Valachyová zdôraznila, že Slovensko potrebuje výraznejšie investovať do vzdelávania, a to nielen počas školskej dochádzky, ale aj počas celého pracovného života.
Slovensko starne a mladí odchádzajú do zahraničia
Osobitnú pozornosť by mala krajina venovať rozvoju zručností súvisiacich s umelou inteligenciou, ktorá podľa nej predstavuje jednu z najväčších ekonomických a spoločenských zmien súčasnosti. Práve schopnosť využiť jej potenciál môže podľa ekonómky rozhodovať o budúcej konkurencieschopnosti krajiny. Významným problémom zostáva aj demografický vývoj. Slovensko starne a počet ľudí v produktívnom veku dlhodobo klesá. Naopak, pribúda obyvateľov v dôchodkovom veku, čo bude znamenať rastúce náklady na zdravotníctvo a sociálny systém.
Situáciu zhoršuje aj odchod mladých ľudí do zahraničia, ktorí sa po skončení štúdia často nevracajú späť domov. Podľa Valachyovej bude nevyhnutné aktívnejšie zapojiť do pracovného trhu skupiny obyvateľov, ktoré dnes zostávajú mimo neho, podporovať návrat Slovákov zo zahraničia a budovať kvalitnejší systém starostlivosti o seniorov. Zároveň upozornila, že ľudia by sa mali viac spoliehať na vlastné finančné zabezpečenie.
Dôvera a investície budú kľúčové
„Sporiť a investovať a nespoliehať sa na to, že štát sa o nás postará,“ odporučila. Aj Navrátil vidí priestor na zlepšenie v prístupe obyvateľov k financiám. Podľa neho sa v krajinách bývalého východného bloku stále prejavuje historická nedôvera, ktorá pretrváva aj desaťročia po páde železnej opony. „Železná opona síce spadla pred 36 rokmi, no v našich hlavách stále zostáva,“ uviedol.
Práve nižšia dôvera podľa neho vedie k tomu, že ľudia viac sporí na termínovaných vkladoch, no menej investujú. Kľúčovú úlohu preto zohráva aj schopnosť inštitúcií budovať dôveru a vytvárať stabilné prostredie pre dlhodobé investície. Ekonómovia zároveň upozorňujú, že Slovensko nemôže ignorovať globálne trendy a geopolitické riziká.
Konflikt na Blízkom východe podľa Valachyovej zostáva nevyriešený a v blízkej budúcnosti nevidno jeho ukončenie. Ako však dodala, každá výzva prináša aj príležitosti. Slovensko ako malá otvorená ekonomika bude musieť na meniace sa podmienky reagovať pružnejšie, ak si chce udržať konkurencieschopnosť a zlepšiť svoju pozíciu medzi prosperujúcimi krajinami Európy.
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