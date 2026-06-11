TEDi sťahuje nebezpečnú fritézu, hrozí požiar aj úraz. Aj Decathlon varuje pred ďalším výrobkom

Teplovzdušné fritézy zažili v posledných rokoch obrovský boom. Mnohí ľudia ich vymenili za klasické fritézy či rúry, pretože na prípravu jedál používajú len minimum oleja a sľubujú zdravšie a chutnejšie varenie. Teraz sa však ukázalo, že jeden z modelov predávaných na Slovensku môže predstavovať vážne bezpečnostné riziko.
Na problém upozornil samotný reťazec TEDi, ktorý sťahuje z predaja teplovzdušnú fritézu ELTA s objemom 3,2 litra. Spotrebič bol dostupný v predajniach od 4. februára 2025 do 3. júna 2026 a spoločnosť vyzýva zákazníkov, aby ho prestali používať a vrátili ho späť do obchodu.
Kontroly odhalili vážny problém
Dôvodom stiahnutia sú výsledky testov, ktoré odhalili nedostatky v regulácii teploty a vo vnútornom káblovom pripojení. Práve tieto chyby môžu podľa spoločnosti viesť k nebezpečným situáciám počas používania.
TEDi upozorňuje, že pri spotrebiči existuje riziko požiaru aj možného zranenia. Zákazníkom preto odporúča, aby fritézu ďalej nepoužívali a čo najskôr ju priniesli do ktorejkoľvek pobočky.
Zákazníci dostanú peniaze späť
Ak máte doma tento model fritézy, nemusíte sa obávať zdĺhavého reklamačného procesu. Reťazec deklaruje, že zákazníkom vráti plnú kúpnu cenu vo výške 30 eur. Druhou možnosťou je výmena výrobku za iný tovar z ponuky predajní TEDi. Spoločnosť sa zároveň zákazníkom ospravedlnila za spôsobené komplikácie a požiadala ich o porozumenie.
Hoci sú teplovzdušné fritézy považované za jeden z najobľúbenejších kuchynských spotrebičov posledných rokov, aj tento prípad ukazuje, že pri elektrických zariadeniach nemožno podceňovať bezpečnostné upozornenia výrobcov či predajcov. Ak ste si fritézu ELTA zakúpili, jej ďalšie používanie sa neodporúča.
Nebezpečný výrobok sťahuje aj Decathlon
TEDi nie je jediným reťazcom, ktorý v posledných dňoch upozornil na problémový výrobok. K podobnému kroku pristúpil aj Decathlon, ktorý sťahuje z predaja jazdeckú prilbu pre deti a dospelých CH100 značky Fouganza.
Spoločnosť uviedla, že problém sa týka všetkých veľkostí prilby predávaných od 20. októbra 2025 do 2. júna 2026. Dôvodom je bezpečnostná chyba, ktorá môže ovplyvniť ochrannú funkciu výrobku, čo je zrovna pri helme, ktorá chráni hlavu, dosť vážny problém. Podľa oznámenia sa môže popruh vedúci pred uchom počas používania posunúť dozadu.
To môže negatívne ovplyvniť stabilitu a správne usadenie prilby na hlave. V prípade pádu alebo nárazu tak už nemusí byť ochrana hlavy plne zaručená. Aj Decathlon preto vyzýva zákazníkov, aby výrobok okamžite prestali používať a vrátili ho do najbližšej predajne. Po vrátení prilby spoločnosť zákazníkom vyplatí plnú kúpnu cenu.
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