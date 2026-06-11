Belfast horí: Polícia nasadila vodné delá, situácia je vážna. Obeť útoku prišla o oko

Zábery na nepokoje v Belfaste

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Polícia použila vodné delá a plastové projektily.

Polícia v stredu večer použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či fľaše a zakladali malé požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu.

Maskovaní výtržníci v stredu rozbíjali tehly na stenách domov a dlaždice na chodníkoch s veľkými kladivami, aby ich následne hádzali do ťažkoodencov. Na jednom mieste si skupina vytvorila zákryt z častí plota priamo na ceste.

Ťažkoodenci sa výtržníkov snažili zatlačiť aj s pomocou áut, no tí sa stále vracali a hádzali do nich rôzne predmety, priblížila situáciu stanica Sky News. Polícia preto použila vodné delá a plastové projektily. Do protestov sa podľa odhadov zapojilo približne 200 ľudí, medzi nimi mnohí tínedžeri.

Brutálny útok ako spúšťač

Centrum Belfastu pritom bolo v neskorých popoludňajších hodinách takmer prázdne. Reštaurácie a obchody boli zatvorené, a verejná doprava nepremávala pre obavy z opakovania utorkových nepokojov.

Záber na nepokoje v Belfaste
Foto: SITA/AP

K útoku, ktorý je dôvodom protestov, došlo v pondelok 8. júna v Belfaste. Podozrivý z jeho spáchania je sudánsky žiadateľ o azyl. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa ho snažili zastaviť. Polícia Sudánca o niekoľko minút zadržala.

Zraneného muža približne vo veku 40 rokov hospitalizovali s vážnymi poraneniami tváre a chrbta. Pri útoku prišiel o ľavé oko. Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Britské úrady ich obvinili zo šírenia hnevu na sociálnych sieťach.

Záber na nepokoje v Belfaste
Foto: SITA/AP

Rodina muža zo Severného Írska, ktorý pri pondelkovom útoku utrpel zranenia, v reakcii na utorkové nepokoje vyzvala na upokojenie situácie. „Neželáme si, aby bola táto hrozná tragédia zneužitá na rozdeľovanie ľudí alebo podnecovanie nepriateľstva,“ uviedla na facebookovom profile jedného z miestnych politikov.

Vyzývajú proti nenávisti

K protestom sa ešte včera vyjadrili aj ďalší politici. Ministerka spravodlivosti Naomi Longová vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila video zachytávajúce tento čin.. Prvá ministerka Michelle O’Neillová z írskej nacionalistickej strany Sinn Féin to označila za „gangsterské vyčíňanie“.

Jej zástupkyňa Emma Little-Pengellyová z probritskej Demokratickej unionistickej strany uviedla, že „vybíjať si frustráciu zo zločinov jednej osoby na tých, ktorí s tým nemali nič spoločné, je absolútne nesprávne“.

Muž pred podpáleným domom v Belfaste
Foto: SITA/AP

Rovnakú výzvu zverejnila polícia, podľa ktorej to môže spôsobiť ďalšiu traumu rodine obete a narušiť vyšetrovanie. Zároveň upozornila na vlnu dezinformácií, ktoré sa po incidente objavili na sociálnych sieťach – vrátane nepravdivých tvrdení o motíve, identite obete či údajnom pokuse útočníka odrezať obeti hlavu. Niektoré účty na sociálnych sieťach podľa stránky TheJournal.ie využívajú incident na podnecovanie napätia a šírenie protiimigračných nálad.

Napätie v Británii sa zvýšilo aj po minulotýždňových násilnostiach v juhoanglickom Southamptone, ktoré vyvolal postup polície v prípade vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.

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