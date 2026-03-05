Barbora Chlebcová úprimne o dobe, v ktorej žijeme: Ľudia by sa mali prebudiť, inak nás čaká niečo zlé

Foto: Instagram.com/barborachlebcova, Reprofoto TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nedávala si servítku pred ústa.

Barbora Chlebcová, známa ako Tereza z Dunaja, k vašim službám, kde jej postava často vyvoláva silné reakcie, nesklamala ani tentoraz – no tentokrát nie na obrazovke. V rozhovore sa pustila do hlbšej reflexie súčasnej spoločnosti a jej vzťahu k hodnotám, ktoré sme si kedysi cenili.

Jej slová sú ostré, nekompromisné a nútia zamyslieť sa nad tým, kam ľudstvo smeruje. Podľa nej sme stratili súcit, prestali si vážiť životy a kým sa nepohol pocit ohrozenia celosvetového rozsahu, nedošlo k reálnemu prebudeniu. A hoci sama nechce pôsobiť ako „zlý prorok“, jej úprimný pohľad kladie otázky, ktoré mnohí z nás v hĺbke duše možno presne takto cítia, no zatiaľ si ich nepoložili nahlas, ako zaznelo v jej rozhovore pre Topky.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Rozbehla Kristína v Dunaji krvavú pomstu? Diváci môžu tŕpnuť, či ju nečaká rovnaký koniec ako Anežku
2.
Obrátil jej život naruby. Herečka z Dunaja otvorene priznala, čo čaká jej postavu a ako ju ovplyvnil seriál
3.
Nová epizóda Dunaja odhalila masky: Kým jeden hrdina tasí zbraň, druhý nečakaným gestom mení dej
Zobraziť všetky články (324)

Ľudia by sa vraj mali spamätať

Barbora Chlebcová prišla do obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám ako Tereza Lapšanská a z epizódnej postavy sa stala jedna z výraznejších postáv, ktorú diváci intenzívne vnímajú. V seriáli síce dráždila nervy mnohým, no v súkromí dokáže byť rovnako úprimná aj k najvážnejším témam, medzi ktoré radí aj dnešnú spoločenskú náladu.

Keď dostala otázku na to, čo si myslí o riziku veľkého konfliktu vo forme vojny, herečka nezaváhala a odpovedala bez okolkov. „Ja si myslím, že sa určite udeje niečo, čo ľudstvom otrasie, lebo mám pocit, že ľudia stratili súcit a ten, keď stratíme, tak sa nám bude veľmi zle žiť,“ uviedla.

Herečka sa netají tým, že verí na niečo vyššie, na niečo medzi nebom a zemou. Verí, že prirodzené sily, či už prírodné katastrofy alebo choroby, často zasiahnu vtedy, keď je vo svete priveľa negatívnej energie. „Verím tomu, že sa ešte niečo zomelie. Neviem kedy a neviem ako samozrejme, ale cítim že takto to skrátka nevydržíme,“ uviedla otvorene.

Charizmatická blondínka si myslí, že práve absencia súcitu a prehnaná orientácia na materiálne veci vedie k tomu, že sa spoločnosť ťažko spamätáva z kríz, ktoré ju postihli. A hoci mnohí dúfali, že pandémia koronavírusu a jej následky budú impulzom k zmene myslenia, podľa herečky to nestačilo. „Asi to bolo málo… ak to mám hnusne povedať, tak zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali. Ťažko sa mi o tom hovorí, ja vôbec nechcem byť zlým prorokom, ale aj doba, ktorú žijeme… že sa naháňame a našou veľkou vierou sú peniaze, neviem, či to je ok,“ povedala otvorene.

Útekom sa podľa nej nič nevyrieši

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac