Barbora Chlebcová úprimne o dobe, v ktorej žijeme: Ľudia by sa mali prebudiť, inak nás čaká niečo zlé

Barbora Chlebcová, známa ako Tereza z Dunaja, k vašim službám, kde jej postava často vyvoláva silné reakcie, nesklamala ani tentoraz – no tentokrát nie na obrazovke. V rozhovore sa pustila do hlbšej reflexie súčasnej spoločnosti a jej vzťahu k hodnotám, ktoré sme si kedysi cenili.
Jej slová sú ostré, nekompromisné a nútia zamyslieť sa nad tým, kam ľudstvo smeruje. Podľa nej sme stratili súcit, prestali si vážiť životy a kým sa nepohol pocit ohrozenia celosvetového rozsahu, nedošlo k reálnemu prebudeniu. A hoci sama nechce pôsobiť ako „zlý prorok“, jej úprimný pohľad kladie otázky, ktoré mnohí z nás v hĺbke duše možno presne takto cítia, no zatiaľ si ich nepoložili nahlas, ako zaznelo v jej rozhovore pre Topky.
Ľudia by sa vraj mali spamätať
Barbora Chlebcová prišla do obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám ako Tereza Lapšanská a z epizódnej postavy sa stala jedna z výraznejších postáv, ktorú diváci intenzívne vnímajú. V seriáli síce dráždila nervy mnohým, no v súkromí dokáže byť rovnako úprimná aj k najvážnejším témam, medzi ktoré radí aj dnešnú spoločenskú náladu.
Keď dostala otázku na to, čo si myslí o riziku veľkého konfliktu vo forme vojny, herečka nezaváhala a odpovedala bez okolkov. „Ja si myslím, že sa určite udeje niečo, čo ľudstvom otrasie, lebo mám pocit, že ľudia stratili súcit a ten, keď stratíme, tak sa nám bude veľmi zle žiť,“ uviedla.
Herečka sa netají tým, že verí na niečo vyššie, na niečo medzi nebom a zemou. Verí, že prirodzené sily, či už prírodné katastrofy alebo choroby, často zasiahnu vtedy, keď je vo svete priveľa negatívnej energie. „Verím tomu, že sa ešte niečo zomelie. Neviem kedy a neviem ako samozrejme, ale cítim že takto to skrátka nevydržíme,“ uviedla otvorene.
Charizmatická blondínka si myslí, že práve absencia súcitu a prehnaná orientácia na materiálne veci vedie k tomu, že sa spoločnosť ťažko spamätáva z kríz, ktoré ju postihli. A hoci mnohí dúfali, že pandémia koronavírusu a jej následky budú impulzom k zmene myslenia, podľa herečky to nestačilo. „Asi to bolo málo… ak to mám hnusne povedať, tak zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali. Ťažko sa mi o tom hovorí, ja vôbec nechcem byť zlým prorokom, ale aj doba, ktorú žijeme… že sa naháňame a našou veľkou vierou sú peniaze, neviem, či to je ok,“ povedala otvorene.
