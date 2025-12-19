Babiš v tom nakoniec nechal Fica aj Orbána: Podpora Ukrajiny bude pokračovať, Rusko je agresor, hovorí minister obrany

Vojna na Ukrajine
Nový minister obrany Česka odhalil svoje priority.

Nový český minister obrany a vicepremiér za SPD Jaromír Zůna predstavil v piatok víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu. Jeho prioritou je protivzdušná obrana. Po vymenovaní dostal pozvánku na návštevu Ukrajiny, najprv však zavíta na Slovensko. TASR o tom informuje na základe správ webu iDNES.cz.

Zůna zdôraznil, že Česko stojí na strane Ukrajiny, agresorom je Rusko. „Ide však o to, ako Ukrajinu podporovať,“ uviedol. Ocenil, čo sa na summite EÚ v Bruseli podarilo dosiahnuť premiérovi Andrejovi Babišovi. Ide podľa neho o najčistejšiu cestu z hľadiska realizácie a najprijateľnejší variant z hľadiska českých národných záujmov.

Pôžička EÚ pre Ukrajinu

Lídri krajín EÚ sa v noci na piatok dohodli na tom, že Únia poskytne Ukrajine na roky 2026 a 2027 pôžičku 90 miliárd eur. Peniaze si požičia na kapitálových trhoch a následne ich poskytne Ukrajine. Česko, Maďarsko a Slovensko sa však nepripoja ku garanciám, ktoré s tým budú spojené.

Českú muničnú iniciatívu podľa Zůnu v zásade nikto nespochybňuje. „Ani ja nie, ide len o spôsob jej riadenia a cestu, ako v nej pokračovať,“ konštatoval. O jej pokračovaní rozhodne podľa neho vláda ako celok.  Zůna ďalej povedal, že medzi jeho hlavné priority patrí „spevnenie civilného riadenia, obranné plánovanie, aliančné záväzky či protivzdušná obrana“. Prial by si aj stabilizáciu rozpočtu na rok 2026. Dodal, že najdôležitejšia má byť vždy národná obrana.

„Chceme podporiť aktivity asociácie obranného priemyslu. My máme súčasnú stratégiu vo vyzbrojovaní z roku 2019. Tá už nezodpovedá našim potrebám. Vybudujeme teda novú,“ avizoval Zůna. Povedal tiež, že chce lepšiu väčšiu spoluprácu medzi rezortom obrany a bezpečnostným priemyslom.

Výmena na poste ministra

Do funkcie bol Zůna menovaný v pondelok. Vystriedal Janu Černochovú z ODS. Tá v pondelok povedala, že svojmu nástupcovi pripravila obsiahly odovzdávací protokol, v ktorom sú informácie o rozpracovaných projektoch. Výhodou Zůnu podľa Černochovej je, že ešte nedávno bol zástupcom náčelníka generálneho štábu.

Šesťdesiatpäťročný Zůna sa doteraz politicky takmer neangažoval. Začiatkom 80. rokov sa stal členom KSČ, z ktorej vystúpil v roku 1989. Server Forum 24 nedávno upozornil, že počas členstva v KSČ mal záujem pôsobiť vo vojenskej spravodajskej službe – rozviedke.

Od januára 2019 pôsobil ako prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády ČR Aleša Opatu a o tri roky neskôr sa uchádzal o ním uvoľnený post. Vláda Petra Fialu však v júli do funkcie vybrala súčasného náčelníka Karla Řehku. Zůna sa potom stal vojenským pridelencom ambasády v Pekingu.

Počas vojenskej služby prešiel od roku 1984 radom veliteľských i štábnych funkcií a vďaka znalosti niekoľkých cudzích jazykov zastával aj vedúce pozície v medzinárodných zoskupeniach. Brigádnym generálom bol menovaný v máji 2010. V roku 2016 ho prezident Miloš Zeman menoval generálmajorom. Na generálporučíka bol povýšený v máji 2019.

