Až 69 % Slovákov vníma komunikáciu Lajčáka s Epsteinom negatívne. Ovplyvňuje to aj obraz súčasnej vlády

Foto: US Department of Justice

Zuzana Veslíková
SITA
Jeffrey Epstein
Dáta zbierala výskumná agentúra cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu vo veku nad 18 rokov. Dáta zbierali od 4. do 8. februára 2026. Prieskumu sa zúčastnilo 1 003 respondentov.

Komunikáciu bývalého ministra zahraničných vecí a niekdajšieho premiérovho poradcu Miroslava Lajčáka s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom vnímajú negatívne viac ako dve tretiny (69 %) Slovákov. Lajčáka za jeho kontakty s Epsteinom odsúdilo 82 % voličov opozičných strán, ale aj 66 % voličov koalície. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS.

Približne polovica populácie (52 %) v prieskume potvrdila, že medializovaná kauza negatívne vplýva na ich vnímanie súčasnej vlády. Takýto názor zastávajú viac ako tri štvrtiny voličov opozičných strán, ale aj necelá štvrtina voličov súčasnej vlády. Väčšina voličov strán vládnej koalície však tvrdí, že kauza nezmenila ich pohľad na vládu.

„Kauza je obyvateľmi vnímaná prostredníctvom očakávaní, ktoré verejnosť kladie na osoby pôsobiace vo vysokých funkciách. Hoci prevažná časť populácie vyjadruje kritický pohľad, rozdiely medzi jednotlivými elektorátmi naznačujú, že interpretácia situácie závisí vo veľkej miere od širšieho politického kontextu. Pre časť verejnosti ide o tému spojenú s otázkami reputácie a dôvery, zatiaľ čo ďalšia časť ju vníma skôr ako epizódu,“ doplnil Michal Mislovič z NMS.

Kauzu komunikácie Lajčáka s odsúdeným Epsteinom podľa prieskumu zaznamenali takmer tri štvrtiny Slovákov

Dve tretiny opýtaných tiež deklarovali, že od osôb, ktoré zastávajú vysoké verejné funkcie očakávajú vyšší štandard správania. Tento názor prevažne zastávajú voliči opozície, no stotožnila sa s ním aj nadpolovičná väčšina voličov koaličných strán. „Verejnosť tak potvrdzuje, že morálny rozmer výkonu verejnej funkcie vníma ako dôležitý, bez ohľadu na politickú preferenciu,“ doplnil Mislovič.

Podľa 15 % opýtaných je vo vysokých medzinárodných a diplomatických funkciách prirodzené, že človek prichádza do kontaktu s rôznymi typmi osobností. Tento názor je podľa prieskumu častejší medzi staršími ročníkmi a voličmi vládnej koalície.

