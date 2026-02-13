Na Slovensko neprúdi ruská ropa, potvrdilo ministerstvo. Rusko pred 2 týždňami zničilo infraštruktúru ropovodu Družba

Foto: TASR

Zuzana Veslíková Nina Malovcová
TASR
Ministerstvo hospodárstva SR zdôrazňuje, že aktuálna situácia nemá dopad na zásobovanie domáceho trhu.

Dnes sa objavila prekvapivá správa. Opozičný poslanec Karol Galek prezradil, že na Slovensko už dva týždne netečie ruská ropa cez ropovod Družba. A vyzval vládu na reakciu. Rezort hospodárstva sme oslovili aj my a priznalo, ako to je. 

„Ministerstvo hospodárstva SR potvrdzuje, že štátna spoločnosť TRANSPETROL, a. s., naďalej eviduje dočasné technické prerušenie príjmu ropy na územie SR prostredníctvom ropovodu Družba,“ uviedlo pre interez. „Rezort hospodárstva od začiatku monitoruje vývoj situácie a je v kontakte so spoločnosťou TRANSPETROL, a. s., a spoločnosťou Slovnaft, a. s., ako aj s ďalšími dotknutými subjektmi v rámci energetického a krízového riadenia štátu,“ dodalo.

Situácia nemá mať dopad na zásobovanie domáceho trhu

„Harmonogram obnovenia dodávok bol zo strany ukrajinských partnerov v závislosti od technického vývoja v posledných dňoch viackrát aktualizovaný. Ministerstvo v spolupráci so spoločnosťou TRANSPETROL vyhodnocuje jednotlivé scenáre a v súčasnosti vychádza z posledného avizovaného termínu obnovenia dodávok začiatkom budúceho týždňa.“ Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zdôraznilo, že aktuálna situácia nemá dopad na zásobovanie domáceho trhu. „Slovenská republika tiež disponuje na základe určenia Správy štátnych hmotných rezerv SR primeranými strategickými zásobami ropy a ropných produktov na približne 90 dní, ktoré v súlade s platnou legislatívou zabezpečujú energetickú stabilitu krajiny pri výpadkoch dodávok, ak by si to vývoj situácie vyžiadal.“ uzavrelo.

Čo sa stalo?

Rusko pred dvomi týždňami zničilo infraštruktúru ropovodu Družba na východnej Ukrajine. Tým zastavilo aj dodávky ropy na Slovensko, upozornil na to poslanec za opozičné PS Ivan Štefunko. Dodávky energií z Ruska nie sú podľa neho spoľahlivé a teda ani lacné.

