Anya Taylor-Joy zmenila imidž. Blond vlasy sú preč, herečka sa ukázala tak, ako ju mnohí nepoznajú

Vychádzajúca hviezda, ktorá sa dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti, ukázala svoj talent v mnohých úspešných filmoch, vrátane The Queen’s Gambit a The Menu. Mnohí ju registrujú ako zaujímavú mladú ženu s blond vlasmi, ktoré už jednoducho patria k jej nezameniteľnému vzhľadu. Herečka však prekvapila novými vlasmi, predovšetkým farbou, ktorá ju zmenila na nepoznanie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na ktorý projekt siahne, ten bude úspešný. Zdá sa, že toto pravidlo má na svedomí 28-ročná umelkyňa Anya Taylor-Joy, ktorú v poslednom období postupne spoznáva celý svet. Jedným z jej počinov, v ktorom si zahrala, je okrem iného aj postapokalyptický akčný sci-fi film Furiosa: Mad Max sága. Ten mal premiéru minulý rok a už teraz herečka pracuje na novom filme, ktorý natáča v týchto dňoch, ako uviedol portál Just Jared.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Ryšavka na pľaci

Anya sa na nový projekt pripravuje poctivo. Pre natáčanie tiež podstúpila zmenu imidžu, ktorá pozostáva z novej farby vlasov. Hoci dĺžka koruny krásy neutrpela, na druhej strane vlasom dodala šmrnc v podobe ryšavého odtieňa. Na jej blond vlasy, na ktoré sú mnohí zvyknutí, sa dá dnes už len spomínať. Avšak, keďže ide o zmenu pre nový film, je dosť pravdepodobné, že sa po poslednej klapke vráti naspäť k svojej pôvodnej farbe.

Paparazzi zachytili mladú herečku pri natáčaní seriálovej novinky pre Apple TV s názvom Lucky. Umelkyňa sa prechádzala na pľaci pohodlne oblečená v športovej bunde, rifliach a čiernych topánkach. Svojimi ryšavými vlasmi zapletenými do vrkoča jednoznačne vyčnievala z davu.