Whitney Houston skrývala pred svetom veľké tajomstvá. Jej skutočný život bol úplne iný, ako si mnohí mysleli

Žiadna speváčka nebude ako ona. Ikonická legenda Whitney Houston sa každému vryla do pamäti pre svoj špecifický hlas a neskutočný talent, ktorý predvádzala v hudobnom priemysle. Na prvý pohľad pôsobila ako žena, pre ktorú je spev všetkým na svete, a ktorá túži len po láske. Sužovali ju však pocity, ktoré jej našepkávali, že nemôže byť sama sebou. Jej reálny život odtajnil dokument Whitney: Can I Be Me, ktorý ukázal, aký život naozaj viedla a čo ukrývala pred svetom.

Bol február 2012, keď sa v Los Angeles udeľovali ceny Grammy. Pri tejto príležitosti zavítala do hotela Beverly Hilton aj Whitney Houston spolu so sprievodom rodiny a priateľov. V rámci prípravy na túto veľkú udalosť jej asistentka Mary Jones pripravila šaty na posteľ a odišla z hotela, aby vyzdvihla oblečenie u Neimana Marcusa. Neskôr, keď sa vrátila do hotela, sa jej naskytol šokujúci pohľad. Speváčku našla vo vani bez známok života tvárou nadol, ako informoval The Irish Times.

Šokujúci moment

Polícia, ktorá dorazila na miesto, našla otvorenú fľašu šampanského a lyžicu obsahujúcu „bielu látku podobnú kryštálu“. Pitevná správa odhalila náhodné utopenie, ale i užívanie kokaínu a srdcové choroby. Aby toho nebolo málo, v jej tele boli nájdené stopy ďalších látok vrátane marihuany a liekov na alergiu. Mala len 48 rokov, keď sa celý svet ponoril do obrovského smútku, keďže prišiel o jednu z najlepších speváčok a talentov na svete.

O 5 rokov neskôr vyšiel dokument, ktorý doteraz vzbudzuje pozornosť. Skúma totiž deatily života Whitney Houston, ktoré dovtedy nikto nepoznal. Dokument však nie je len plný pozlátka a úspechu, ako by sa mohlo zdať. Dominuje smútok a speváčkine veľké pády, z ktorých sa snažila pozbierať. Od tajného lesbického vzťahu až po desaťročia trvajúci boj s drogami. Aj to sa udialo v jej živote, z ktorého mnohým budú naskakovať zimomriavky.

Ako uviedol dokumentarista Nick Broomfield, jej život nebol jednoduchý. „Myslím, že rozdiel medzi tým, kým naozaj bola a čím bola na verejnosti, bol čoraz väčší,“ priznal Broomfield a pokračoval: „A ona padala stále čoraz nižšie a nižšie.“ Hoci bola neuveriteľnou interpretkou, ktorá neskrývala vášeň pre spev do posledného momentu, možno vidieť, ako veľmi trpela.

Jej mama nemala Robyn rada