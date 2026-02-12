Andrej Danko prekvapil: Fico vraj sľúbil, že bude kandidovať na ústavného sudcu

Premiér Robert Fico mal podľa predsedu SNS Andreja Danka sľúbiť, že bude kandidovať na ústavného sudcu. Predseda národniarov tvrdí, že premiér prejavil o túto funkciu záujem aj napriek predchádzajúcemu tvrdeniu, ktorým to vyvrátil.
Danko to uviedol v rozhovore pre Hospodárske noviny, v ktorom zároveň povedal, že takýto prísľub mal premiér dať koaličným partnerom približne pred tromi mesiacmi. Podľa Danka prejavil Fico o miesto na Ústavnom súde záujem a pre SNS je kandidátom číslo jeden. Strana ho podľa jeho slov podporí „rukami-nohami“. Predseda národniarov zároveň tvrdí, že premiér si mal s koaličnými partnermi na tomto záväzku podať ruku.
Danko hovorí o dohode, miesto vraj nie je blokované
Danko však odmietol špekulácie, že by koalícia držala voľné miesto na Ústavnom súde výlučne pre Fica. Zdôraznil, že nejde o žiadne blokovanie funkcie, ale o politickú dohodu, ktorá má podľa jeho slov existovať už niekoľko mesiacov. Vyjadrenia predsedu SNS tak naznačujú, že téma prípadnej kandidatúry premiéra bola predmetom rokovaní v rámci koalície ešte pred začiatkom aktuálnych diskusií o obsadzovaní miest na súde.
Ako pripomína Denník N, samotný Fico pritom ešte 11. januára na otázku, či chce pôsobiť na Ústavnom súde, odpovedal, že to nie je jeho ambícia. Deklaroval, že jeho cieľom je vyhrať ďalšie parlamentné voľby. Zároveň vtedy uviedol, že koalícia má ambíciu zvoliť aspoň jedného ústavného sudcu. „Nevidím reálne, že by sme vedeli predstaviť dvoch kandidátov, ktorých by parlament zvolil,“ povedal premiér začiatkom roka.
