Andrej Bičan prehovoril o hrozivej autonehode, ktorá sa mu stala takmer osudnou: Myslel si, že je koniec

Slovenský moderátor a zabávač Andrej Bičan patrí už dlhé roky medzi známe tváre televíznych obrazoviek. Diváci ho poznajú najmä vďaka jeho humoru, spontánnosti a schopnosti zabaviť publikum v rôznych televíznych projektoch vrátane relácie 5 proti 5.
Na prvý pohľad pôsobí ako človek, ktorý má život plný úspechov, smiechu a pozitívnej energie. Len málokto by však tušil, že za úsmevom známeho moderátora sa skrývajú aj momenty, ktoré mu navždy zmenili pohľad na život. Aj známe osobnosti totiž prechádzajú obdobiami, keď si uvedomia, aký krehký môže byť ľudský život. Stačí jediný okamih, nečakaná situácia či zlé rozhodnutie a život sa môže v sekunde obrátiť naruby. Niečo podobné zažil zabávač, ako priznal v podcaste Rádia Express s názvom Matúš a Michaela.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Opitý na zadnom sedadle auta
Nepríjemnú skúsenosť má za sebou Andrej Bičan, ktorý si v minulosti prešiel udalosťou, na ktorú dodnes spomína s rešpektom aj pokorou. Moderátor otvorene prehovoril o dramatickom momente zo svojho života, keď sa ocitol v situácii, ktorá mohla mať tragický koniec. Spomienky na vážnu autonehodu v ňom dodnes vyvolávajú silné emócie a priznáva, že v tom okamihu si naozaj myslel, že zomrie.
A hoci mal veľa šťastia v živote, má za sebou aj mnoho rán. „Zažil som dva rozvody, kolonoskopický chaos vo svojom živote a mal som brutálnu autonehodu, kde to mohlo skončiť. Na tom zadnom sedadle ma vyplo a ja som si v tom zrýchlenom rozmýšľaní, kedy sa vám ten adrenalín nabúcha do hlavy a za jednu sekundu vám prebehne 20 sekúnd myšlienok, uvedomil, že je koniec,“ priznal Andrej Bičan.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hlavou mu preblesklo, že keď to auto po tom, ako vyskočilo druhýkrát do vzduchu, dopadne opäť na zem, tak zomrie. A naozaj spadlo. „A do tej smrti, ten pocit, že je tu prítomná smrť, ten som zažil,“ poznamenal úprimne zabávač, ktorý dva roky nemoderoval ani nehral nikde. Postupne prepadol alkoholu a z piatku či soboty boli odrazu aj iné dni, keď obracal poháriky. „Bude to štvrtý rok, čo nepijem alkohol,“ doplnil Andrej, ktorý skoncoval s touto neresťou po autonehode.
Nahlásiť chybu v článku