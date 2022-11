Andrej Bičan končí v RTVS a s ním aj obľúbená relácia 5 proti 5. Potvrdil to sám moderátor

Relácia 5 proti 5 každý pracovný deň láka k televíznym obrazovkám RTVS tisíce divákov. To však už čoskoro skončí. Andrej Bičan končí vo verejnoprávnej televízii a s ním má skončiť aj populárna relácia.

Nové časti nevyrábajú

So správou prišiel týždenník Šarm, ktorému to potvrdil sám moderátor Andrej Bičan. Ten povedal, že naposledy natáčali nové časti relácie v máji tohto roku a nové sa už nevyrábajú. Takisto potvrdil, že v RTVS končí aj on.

Pre Šarm povedal, že reláciu vyrábali 14 rokov, šesť častí za jeden deň. Bičan uviedol, že necíti negatívne emócie a drží novému vedeniu televízie palce, aby našli úspešnú náhradu za 5 proti 5.

Nový šéf RTVS Ľuboš Machaj po zvolení do funkcie ohlasoval zmeny. Jednou z nich mohlo byť aj zrušenie tejto stále populárnej relácie.