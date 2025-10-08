Nemec navštívil Košice: Za toto zaplatil 3 eurá, na viac nocí sa sem ísť neoplatí, toto sa mu nepáčilo

Foto: YouTube/ Frank explores

Petra Sušaninová
Nezabudol spomenúť neslávne známy Luník 9.

Košice dokážu prilákať nejedného turistu, nie každý je ale spokojný s tým, na čo tu natrafí. Nemec Frank sem zavítal cestou z Balatonu. Z niekoľkých vecí nebol práve nadšený.

Toto sa turistovi nepáčilo

Popis k videu nemeckého turistu Franka hovorí, že Slovensko je podceňované. Na druhej strane ale o Košiciach hovorí v nie práve najkrajšom svetle. Priznáva, že tu ešte nikdy nebol, o druhom najväčšom slovenskom meste si len prečítal článok na Wikipedii. Slovensko navštívil v minulosti na krátky čas už dvakrát, no len jeho západnú časť.

Svojim divákom na YouTube sa rozhodol ukázať niekoľko kostolov, vrátane Dómu svätej Alžbety na Hlavnej ulici. Preskúmal však aj niekoľko bočných uličiek. Zhodnotil, že všade je kvantum kaviarní a reštaurácií, no viacero miest si už žiada rekonštrukciu. Hlavná ulica je podľa Franka pomerne malá, no veľmi pekná. Zaujala ho najmä historická architektúra.

Cestou do Košíc videl okrajové časti mesta s panelákmi, kde podľa jeho slov žije väčšina obyvateľov, no nie sú pekné. Všimol si tiež, že po košickom námestí sa pohybuje veľa ľudí, ktorí sú podľa neho bez domova. Frank konštatuje, že veľa z nich zrejme žije v zlých podmienkach a sú nútení hľadať v odpadkových košoch niečo, na čom by mohli zarobiť pár drobných.

Nezabudol zmieniť Luník 9

Divákom predstavil slávnu spievajúcu fontánu. Na svojich potulkách v okolí Hlavnej ulice ale nezabudol zmieniť podľa jeho slov neslávne známy Luník 9. Frank vysvetľuje, že je to jeden z najhorších slumov v Európe. Ide podľa neho o zvláštny projekt komunistov, ktorý ale nevyšiel podľa plánu. Dodal, že momentálne tam nemá čas zájsť pozrieť sa osobne a možno ani odvahu.

Foto: interez.sk

Rozhodol sa obzrieť si aj budovu Štátnej filharmónie, no ani tá sa mu po estetickej stránke nepozdávala, hoc má podľa Franka zaujímavú históriu. Na záver sa rozhodol vyjsť na vrchol veže Dómu svätej Alžbety, pričom za vstup zaplatil 3 eurá. Výhľad vraj ale jednoznačne stál za to.

V závere videa zhodnotil, že Košice sú v podstate pekné a priateľské mesto s množstvom barov a reštaurácií. Frank si ale myslí, že nie každému sa tu bude páčiť natoľko, aby sem cestoval zo vzdialenosti 500 kilometrov a ostal tu na viac nocí. Ak sa však turista vyskytne niekde v okolí, je to vraj dobrá zastávka.

