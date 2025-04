Alena Heribanová prezradila, vďaka čomu vyzerá v 70 tak úžasne a vo forme. Jej odpoveď všetkých odrovná

Bývalá hlásateľská hviezda Slovenskej televízie pred pár dňami sfúkla na torte 70 sviečok a hoci by mnohí v jej veku spomalili, ona je stále plná života a elánu. Pôsobí sviežo a zdá sa, že je v dobrej forme, až sa človeku nechce veriť, že podľa kalendára oslávila spomínané jubileum. Ak by ste čakali, že pre to robí niečo špeciálne, zrejme budete veľmi prekvapení. Pomáhajú jej úplne obyčajné veci, ktoré by mali byť pre mnohých samozrejmé, no pritom to tak vždy nebýva.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Oslava 70 by sa mala niesť v pompéznejšom duchu, keďže ide o úctyhodný vek. Zrejme preto to Alena Heribanová poňala veľkolepo a štrngla si s ostatnými v priestoroch televíznej veže na Kamzíku, kde sa začala jej dlhoročná kariéra, ako prezradila v rozhovore pre Plusku. „Som šťastná, prišli ľudia, ktorých mám veľmi rada a som vďačná, že som mohla 70 rokov relatívne v dobrom zdraví a kondícii s nimi osláviť. Boli tam moji kolegovia a predovšetkým moje najvzácnejšie bytosti – moje dcéry, vnúčatá, televízna rodina, dramaturgička, moja 90-ročná mamička,“ uviedla s nadšením Alena.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Pomáha jej prirodzený kolobeh života

Zdá sa, že dlhovekosť majú v rodine, preto je pravdepodobné, že aj na ňu čakajú ešte dlhé roky života. Aj keď je v zrelšom veku, stále vyzerá úžasne. Každému pochopiteľne napadne otázka, ako sa o seba stará. Jej odpoveď je viac než prekvapivá, keďže by mnohí očakávali nejaký špeciálny recept. „Ja sa až tak veľmi o seba nestarám. Mám pocit, že to, že človek má rodinu, má deti, vnučky, neustále som v pohybe, stále mám prácu, stále chodím nahrávať do štúdia moju reláciu, ale aj účinkovať do nejakých iných,“ priznala.

„Prsty“ v tom má jej práca, ktorej má stále veľmi veľa, že si popri tom ani nestíha uvedomiť, že by sa mala o seba starať. „To je ako keby sa tá práca starala o mňa. Že ma neustále napĺňa nejakými novými podnetmi a aktivitami a radosťou, samozrejme, keď sa to podarí,“ pokračovala bývalá hlásateľka, ktorej prospieva tiež sociálny kontakt a fakt, že sa stretáva s ľuďmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tamara Šimončíková Heribanová (@tamaraheribanova)

Jednoducho si užíva obyčajný a zároveň prirodzený kolobeh života, ktorý jej nedovolí starnúť. Navyše, stres z utekajúceho života nemá u nej žiadne miesto. „A ja ten môj vek vítam, ja sa ním nejako nestresujem. Vôbec nemám taký pocit, že by som mala bilancovať, ľutovať, hodnotiť, plánovať. Jednoducho to prijímam ako akýkoľvek iný rok v mojom živote,“ poznamenala.

Ako cvičí a stará sa o pleť?