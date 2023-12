Ak vám končí platnosť dokladov, poponáhľajte sa: V budúcom roku sa zrejme zvýšia poplatky, za toto si priplatíte

Cestovný pas, občiansky preukaz a ďalšie — pre mnoho ľudí základné doklady. Od apríla 2024 bude ich vydanie zrejme drahšie. Ide o súčasť konsolidačného balíčka, ktorý bol prijatý vládou. Teraz musia navrhnuté zmeny prejsť parlamentom.

Ceny stúpnu od apríla

„Úprava výšky poplatkov je jedno z konsolidačných opatrení, ktorého cieľom je najmä zreálniť náklady za jednotlivé úkony pre štátne úrady, keďže väčšina z daných poplatkov sa nemenila už aj viac ako 20 rokov,“ informoval RTVS Pavol Kirinovič, z tlačového odboru ministerstva financií.

Zvýšiť by sa malo až 900 poplatkov. Medzi nimi napríklad ten, ktorý musíme zaplatiť pri vybavovaní cestovného pasu. Aktuálne je štandardná cena 33 eur, zvýšiť by sa mala na 50 eur. Pre deti mladšie ako šesť rokov sa cena zvýši na 12 eur, od šesť do 16 rokov po novom zaplatíte 20 eur.

„So zvyšovaním poplatkov treba rátať pri vydávaní občianskych preukazov, zbrojných preukazov, vodičských preukazov a pasov,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Napríklad, poplatok za občiansky preukaz sa z 4,50 eura zvýši na 7 eur.

Vybavte ich čím skôr

Podľa odborníka by sa mal každý, komu v najbližších mesiacoch končí platnosť niektorého z uvedených dokladov, poponáhľať.

„Aby ľudia využili úsek časový medzi sviatkami. Dá sa určite vybrať také miesto, kde nebude žiaden rad, a v prípade, že to mám cez internet zarezervované na konkrétny termín, tak prídem naisto. Nebudem vôbec nič čakať,“ myslí si šéfredaktor TouchIT, Ondrej Macko.

Poplatky za prihlasovanie motorových vozidiel do evidencie, ktorých zmena prešla už v júli, sa teraz opäť neriešili. Avšak aj tu dôjde od apríla k zmene. Kým dnes za vydanie štandardnej tabuľky zaplatíte 16,50 eura, po novom to bude 25 eur. To znamená dokopy 55, miesto 33 eur.