Poplatky za EČV sa poriadne navýšia. Ak na budúci rok budete prihlasovať auto, pripravte si takéto sumy

Aj teraz, keď si ide prihlásiť svoje vozidlo na dopravný inšpektorát, tak musíte počítať s istými výdavkami za pridelenie evidenčného čísla vozidla. Od apríla budúceho roka ale poplatky narastú.

Zmena poplatkov

Ak si od apríla 2024 pôjdete prihlásiť auto, ako píšu TV Noviny, čaká vás navýšenie poplatkov. Okrem poplatku za vydanie osvedčenia o evidencii vozidla sa menia aj poplatky za vydanie evidenčného čísla.

Dnes za vydanie jednej štandardnej tabuľky zaplatí motorista 16,50 eura. Avšak od apríla to bude už 25 eur. Keďže na auto sú potrebné dve tabuľky, poplatok bude rovných 50 eur, namiesto doterajších 33 eur. Zmení sa aj suma za zvláštnu tabuľku, a to z 33 eur na 50 eur. To je napríklad značka pre historické vozidlá.

U vodičov je čoraz viac obľúbená voliteľná tabuľka s EČV, kde si môžu umiestniť vlastnú kombináciu písmen či čísiel. A tu cena poriadne vystrelí. Kým do apríla bude tento poplatok za dve tabuľky spolu 331 eur, od apríla to bude 500 eur.

Jedinou výhodou je, že takéto EČV je prenosné na iné auto, napríklad pri predaji, a tak bude tento poplatok odpadať pri ďalšom prihlásení.

Rovnako sa mení aj poplatok pri vydaní duplikátu značky, napríklad keď dôjde k strate. Z pôvodného poplatku 66 eur bude od apríla 2024 poplatok na úrovni 100 eur.