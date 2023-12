Produkty dodávali Jednote, Slovnaftu či Heinekenu, teraz ich čaká konkurz: Na problémy firmy doplatili aj zamestnanci

Rok 2023 sa síce niesol v znamení príchodov niekoľkých očakávaných svetoznámych reťazcov, no poznačili ho tiež odchody mnohých firiem. Niektoré na našom trhu pôsobili celé desaťročia, čo je prípad aj firmy AMI, ktorá dlhé roky pôsobila ako dodávateľ a predajca svietidiel. Na trpký koniec, bohužiaľ, doplatili aj zamestnanci, informujú Hospodárske noviny.

Konkurzné konanie na vlastný návrh

Ako ďalej HN informujú, firma AMI v roku 2019 zamestnávala približne 40 ľudí a jej produkty odoberali aj najväčší hráči na domácom trhu. „Podľa referencií na webovej stránke spoločnosti dodávala firma svoje svietidlá aj pre Slovnaft, Heineken, do rôznych predajní Jednoty a robila napríklad aj verejné osvetlenie v Štúrove,“ uvádza sa v článku. Zároveň sa svietidlá od AMI dostali aj do Maďarska či Nemecka.

Medzi najväčších odberateľov firmy patrili DNA Slovakia, český Trevos, nemecký Osram, poľský Awex, fínsky VoltavaloIBV, Hungária z Maďarska či ázijský Shenzhen Huadian. Už vlaňajšie hospodárske výsledky však nasvedčovali, že so spoločnosťou to nevyzerá dobre. Napriek tržbám, ktoré dosiahli 2,47 milióna eur, skončila AMI so stratou viac ako 700-tisíc eur. Ako sa zdá, ťažké obdobie firma neustála a ešte v novembri zamestnancom nečakane oznámila, že s nimi rozviaže pracovné zmluvy.

Len pred pár dňami sa začalo konkurzné konanie, do ktorého sa spoločnosť poslala sama. „Okresný súd Nitra začína konkurzné konanie na dlžníka AMI spol. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné,“ uvádza sa v rozhodnutí.