Ak bozkávate svojho psa, mali by ste s tým okamžite prestať: Môžete prísť o končatiny, vysvetľuje expert

Foto: Pixabay / Pexels

Timotej Gašper
Domáci miláčikovia
Maznanie sa s vaším štvornohým miláčikom môže mať fatálne následky.

Vraví sa, že pes je najlepším priateľom človeka a často si s ním vybudujeme taký silný emočný vzťah, že pobozkanie na ústa odrazu ani nepôsobí divne. Tu je však jeden kľúčový dôvod, prečo by sme to nikdy viac nemali robiť.  

Pes je určite výnimočné zviera, ktoré neodmysliteľne patrí do našich životov, no ako platí vo väčšine prípadov, aj tento vzťah má určitú hranicu. A že čo také hrozné by sa mohlo stať, ak budete naďalej bozkávať svojich štvornohých chlpáčov priamo ústami? Lekársky odborník z TikToku potvrdzuje, že môžete prísť o končatiny, respektíve nakaziť sa veľmi nebezpečnými chorobami, uviedol pred pár rokmi LADbible.

Viac z témy Domáci miláčikovia:
1.
Ak pes zdvihne labku, znamená to niečo iné, než si myslíte: Odborníčka prehovorila o signáloch, ktorým majitelia nerozumejú
2.
Veterinár varuje: Ak chcete, aby mal váš pes dlhý život, vyhnite sa plemenám s takýmito črtami
3.
Toto sú podľa Slovákov najvhodnejšie plemená psov do bytu: Viacerým vadí smrad, hovoria, že je to týranie zvieraťa
Zobraziť všetky články (97)
Foto: Pixabay

Na účte @medexplained2you sa mladý muž venuje obsahu, ktorý približuje zaujímavosti zo sveta medicíny a zdravia, pričom najnovšie sa venuje téme prenášania chorôb zo psov na ľudí. Za hlavné varovanie označil expert hlavne kontakt ľudských a psích úst. Na začiatok uvedomenia si možného problému sa autor videa rečnícky pýta, ako často si pes počas dňa líže isté miesta na tele, ktoré predstavujú riziko škodlivých baktérií.

@medexplained2you Dog owners beward! #fyp #foryou #foryoupage #dog #medical #medicine #doctor #dr #nurse #pa #dogs #pet #pets ♬ L$d – Luclover

Mnohé baktérie sa totiž môžu preniesť zo psa na človeka a spôsobiť tak nepríjemné problémy: „Ide o vážne ochorenie, ktoré môže spôsobiť rozšírenú systémovú infekciu, septický šok a dokonca gangrénu v závislosti od toho, ako rýchlo postupuje a kedy je diagnostikovaná. Amputácia sa môže stať jedinou liečbou. Ak sa chcete vyhnúť týmto problémom, stačí prestať bozkávať svojho psa, to vyzerá ako jednoduché riešenie,“ dodal tiktoker.

Varuje, aj keď ide o zriedkavé prípady

Zdravotný asistent dodáva, že nie každý človek po tomto blízkom kontakte so psom okamžite ochorie a príde o končatiny, no zároveň upozorňuje, že kritickou skupinou sú ľudia s oslabeným imunitným systémom, ktorí majú problém bojovať s infekciami. Napríklad ľudia s rakovinou alebo tí, ktorí užívajú určité lieky.

Foto: Pixabay

Tiktokera v tejto varovnej aj edukačnej téme podporilo aj Centrum na kontrolu chorôb: „Ide o pomerne zriedkavý jav. Baktérie Capnocytophaga sa zriedkavo môžu rozšíriť na ľudí aj uhryznutím, škrabancami alebo blízkym kontaktom od psa alebo mačky a môžu spôsobiť ochorenie vrátane sepsy,“ tvrdia vo vyjadrení.

Môžeme sa učiť na konkrétnom prípade

Spomenuté varovania určite nemožno brať na ľahkú váhu, čoho dôkazom je aj muž menom Greg Manteufel. Ten si v roku 2018 prešiel hrozným obdobím, kedy v rámci niekoľkých dní prišiel kvôli prenesenej baktérii o nohy, ruky aj kus nosa. Začalo to ako klasická chrípka, neskôr to prešlo do hnačiek a do nemocnice ho odviezli po tom, ako sa farba jeho kože na končatinách začala pomaly meniť na čiernu, píše Menshealth.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zomrel najstarší pes na svete, dožil sa neuveriteľného veku. Jeho majitelia prezradili tajomstvo dlhovekosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac