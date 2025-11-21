Ak bozkávate svojho psa, mali by ste s tým okamžite prestať: Môžete prísť o končatiny, vysvetľuje expert

Vraví sa, že pes je najlepším priateľom človeka a často si s ním vybudujeme taký silný emočný vzťah, že pobozkanie na ústa odrazu ani nepôsobí divne. Tu je však jeden kľúčový dôvod, prečo by sme to nikdy viac nemali robiť.
Pes je určite výnimočné zviera, ktoré neodmysliteľne patrí do našich životov, no ako platí vo väčšine prípadov, aj tento vzťah má určitú hranicu. A že čo také hrozné by sa mohlo stať, ak budete naďalej bozkávať svojich štvornohých chlpáčov priamo ústami? Lekársky odborník z TikToku potvrdzuje, že môžete prísť o končatiny, respektíve nakaziť sa veľmi nebezpečnými chorobami, uviedol pred pár rokmi LADbible.
Na účte @medexplained2you sa mladý muž venuje obsahu, ktorý približuje zaujímavosti zo sveta medicíny a zdravia, pričom najnovšie sa venuje téme prenášania chorôb zo psov na ľudí. Za hlavné varovanie označil expert hlavne kontakt ľudských a psích úst. Na začiatok uvedomenia si možného problému sa autor videa rečnícky pýta, ako často si pes počas dňa líže isté miesta na tele, ktoré predstavujú riziko škodlivých baktérií.
@medexplained2you Dog owners beward! #fyp #foryou #foryoupage #dog #medical #medicine #doctor #dr #nurse #pa #dogs #pet #pets ♬ L$d – Luclover
Mnohé baktérie sa totiž môžu preniesť zo psa na človeka a spôsobiť tak nepríjemné problémy: „Ide o vážne ochorenie, ktoré môže spôsobiť rozšírenú systémovú infekciu, septický šok a dokonca gangrénu v závislosti od toho, ako rýchlo postupuje a kedy je diagnostikovaná. Amputácia sa môže stať jedinou liečbou. Ak sa chcete vyhnúť týmto problémom, stačí prestať bozkávať svojho psa, to vyzerá ako jednoduché riešenie,“ dodal tiktoker.
Varuje, aj keď ide o zriedkavé prípady
Zdravotný asistent dodáva, že nie každý človek po tomto blízkom kontakte so psom okamžite ochorie a príde o končatiny, no zároveň upozorňuje, že kritickou skupinou sú ľudia s oslabeným imunitným systémom, ktorí majú problém bojovať s infekciami. Napríklad ľudia s rakovinou alebo tí, ktorí užívajú určité lieky.
Tiktokera v tejto varovnej aj edukačnej téme podporilo aj Centrum na kontrolu chorôb: „Ide o pomerne zriedkavý jav. Baktérie Capnocytophaga sa zriedkavo môžu rozšíriť na ľudí aj uhryznutím, škrabancami alebo blízkym kontaktom od psa alebo mačky a môžu spôsobiť ochorenie vrátane sepsy,“ tvrdia vo vyjadrení.
Môžeme sa učiť na konkrétnom prípade
Spomenuté varovania určite nemožno brať na ľahkú váhu, čoho dôkazom je aj muž menom Greg Manteufel. Ten si v roku 2018 prešiel hrozným obdobím, kedy v rámci niekoľkých dní prišiel kvôli prenesenej baktérii o nohy, ruky aj kus nosa. Začalo to ako klasická chrípka, neskôr to prešlo do hnačiek a do nemocnice ho odviezli po tom, ako sa farba jeho kože na končatinách začala pomaly meniť na čiernu, píše Menshealth.
Nahlásiť chybu v článku