Zomrel najstarší pes na svete, dožil sa neuveriteľného veku. Jeho majitelia prezradili tajomstvo dlhovekosti

Neuveriteľných 22 rokov sa dožila v USA fenka Pebbles. Titulom najstaršieho psa na svete sa pýšila len posledných niekoľko mesiacov. V máji jej ho udelila Guinnessova kniha rekordov po tom, čo sa zistilo, že je staršia ako 21 ročná čivava TobyKeith, informuje CNN.

Fenka odišla do psieho neba 3. októbra. O päť mesiacov by sa dožila 23 rokov. Majitelia rekordérky, Bobby a Julie Gregoryovci z Južnej Karolíny, pritom nemali najskôr ani tušenie, že ich americký toy-foxteriér by mohol byť najstarším na svete. Po tom, čo v apríli tohto roku Guinnessova kniha rekordov oznámila, že najstarším psom je čivava TobyKeith, uvedomili si, že Pebbles je ešte staršia.

Tajomstvo dlhovekosti