Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, ako je to medzi ňou a Viktorom, čo sa týka hádok. Jej odpoveď mnohých odrovná

Popri starostlivosti o adoptívneho synčeka si zvykne známa slovenská moderátorka občas odbehnúť do relácie alebo podcastu, v ktorom spolu s moderátorom rozoberajú rôzne témy, vrátane jej súkromia. Aj teraz sa rozhodla otvoriť, no tentokrát prehovorila o niečom, o čom rozprávať nezvykne. Ide totiž o súkromnú vec, o ktorej zvyčajne vedia len partneri, a ktorá sa ukrýva za dverami ich domu. Kým u mnohých párov je „hádka“ často skloňovaným slovom, zdá sa, že u Adely to tak nie je.

Bývalá moderátorka SuperStar Adela Vinczeová si nažíva pokojný a harmonický život po boku svojho manžela Viktora Vinczeho, s ktorým vychováva adoptívneho synčeka Maxíka. Toto malé šidlo rastie ako z vody, neraz sa pár zabaví na jeho hláškach a spoločne s ním objavujú okolitý svet. Kým Viktor sa venuje svojej vášni, ktorou je pilotovanie, Adela má voľnejšie a s výnimkou pár dní v mesiaci, ktoré má vyhradené na svoje projekty a prácu, sa naplno venuje svojmu Maxíkovi. Nedávno si odskočila aj do podcastu Mozgová atletika a pod taktovkou moderátorka Denisa Kováča sa vyjadrila k hlbším témam.

Premyslí si, čo povie

Predmetom diskusie boli hádky, a tiež to, ako je to medzi ňou a Viktorom. Keďže niektorí zvyknú byť vo výmene názorov prchkí a reagujú bez rozmýšľania, môže to dopadnúť veľmi zle a zaznejú nepríjemné slová, ktoré tomu druhému môžu ublížiť. Úplne inak to však vyzerá, ak si človek pred tým, než vyletí, uvedomí, čo ide urobiť a spomalí tempo. Ako priznala Adela, keď sa deje niečo zlé, jej telo vyšle signál.

„Mne sa to vždy prejaví takým pocitom… V bruchu, v žalúdku cítim nejaké stiahnutie, keď ma niečo vytočí, irituje, dotkne sa ma, že mi príde tá pošta, že mi príde teda tá správa, že niečo nemáš vysporiadané,“ uviedla Adela, ktorá očividne svoje telo veľmi dobre pozná.

Dokonca zvykne samu seba upokojiť, ak sa vyskytne situácia, keď prehovorí jej ego, aby sa s niekým pohádala. Inak povedané, pozoruje sa a dáva si pozor na to, čo povie alebo spraví. „Tohto pozorovateľa mám a niekedy dokonca vedome. Lebo by som mohla nezareagovať alebo si povedať, fúúú, 5 nádychov, necháme to tak, lebo ego ma ťahá do nejakého konfliktu, ťahá ma do nejakej ilúzie o pravde, ktorú by som mala zastávať nahlas a podľa možností čo najvehementnejšie,“ prezradila moderátorka.

Občas sa chce pohádať