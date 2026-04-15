Nové prevádzky lacného reťazca pribúdajú. Prvá z nich sa otvorí už v najbližšie dni

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Slováci budú môcť nakupovať v nových prevádzkach lacného diskontu Woolworth. Prvá sa otvorí už 16. apríla.

Bratislava sa dočká ďalšieho prírastku v segmente lacných diskontov. Nemecký reťazec Woolworth pokračuje vo svojej expanzii a už vo štvrtok 16. apríla otvorí novú predajňu v hlavnom meste. Po nej nasleduje predajňa v Nitre.

Woolworth vstúpil na slovenský trh len nedávno, o to väčšie je tempo jeho rastu. Prvú predajňu otvoril v Bratislave koncom minulého roka a odvtedy postupne pridáva ďalšie lokality.

Začiatok tohto roka sa niesol v znamení ďalšej expanzie. Nové predajne v Martine a Prievidzi už slúžia zákazníkom, vo februári reťazec opätovne otvoril aj svoju pobočku v Rimavskej Sobote. Tretia nová prevádzka v tomto roku v Trenčíne sa otvorila 12. marca 2026. Ďalšie na rade sú mestá Bratislava a Nitra.

Zlaté piesky otvárajú, Nitra čaká

Po predajniach v Boroch a v retail parku v Podunajských Biskupiciach plánuje reťazec rozšíriť svoje pôsobenie v Bratislave o ďalšiu pobočku v lokalite pri Zlatých pieskoch. Jej otvorenie je podľa informácií na webe spoločnosti naplánované už na 16. apríla.

Spoločnosť zároveň zverejnila aj dátum otvorenia pripravovanej prevádzky v Nitre. Stane sa tak 14. mája a nachádzať sa bude v OC Centro. Obyvatelia mesta tak získajú viacero nových možností na nakupovanie. Ako sme informovali, v tom istom obchodnom centre otvorí svoju prevádzku aj sieť drogérií Müller, ale aj sieť fitnescentier Form Factory.

Reťazec Woolworth vstúpil na slovenský trh v roku 2025 a odvtedy postupne buduje svoju sieť. S pribúdajúcimi mesiacmi otváral nové predajne v mestách ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina, Trnava či Trenčín. Výraznejší rast zaznamenal najmä v decembri, keď otvoril hneď štyri pobočky. Pribudli Liptovský Mikuláš a Revúca a Bratislava s Trnavou získali už druhú predajňu.

Okrem toho spoločnosť hľadala pracovníkov aj pre pripravovanú predajňu v Piešťanoch. Hoci reťazec zatiaľ túto pobočku na svojej oficiálnej webovej stránke neuvádza, z inzerátu je jasné, že predajne sa dočká aj kúpeľné mesto.

Európa v znamení diskontov

Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky pobočiek má aj v Rakúsku a Poľsku a naprieč Európou je ich celkový počet približne 900.

Do budúcna plánuje svoju sieť výrazne rozšíriť, pričom cieľom je až 5 000 predajní naprieč Európou. V európskych prevádzkach zamestnáva viac než 12 500 ľudí a ročne vytvára viac ako 2 000 nových pracovných miest.

