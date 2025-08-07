Pre žltačku rušia známy festival: Ak ste si už zakúpili lístok, organizátori vám vrátia peniaze

Festival Okey leto, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu 23. augusta na letisku v Poprade, bol zrušený. Oznámilo to letisko na sociálnej sieti. Organizátor podľa neho k tomuto kroku pristúpil po dnešnej komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Dôvodom je aktuálna situácia súvisiaca so šírením vírusovej hepatitídy typu A v Poprade.
Festival má v Poprade svoju dlhoročnú tradíciu, je známy výnimočnou atmosférou i kvalitnou gastronómiou. „Bez nich by nebolo možné zabezpečiť zážitok, na aký ste zvyknutí, a aký vám chce organizátor aj naďalej prinášať,“ uviedlo letisko. Zároveň avizovalo, že všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky, budú peniaze v plnej výške vrátené organizátorom.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade (RÚVZ) vydal 1. augusta vyhlášku, ktorá v súvislosti so šírením vírusovej hepatitídy typu A v Poprade zakázala až do odvolania predaj nebalených pokrmov alebo nápojov v stánkoch.
„Po dnešnom telefonáte na RÚVZ v Poprade nám potvrdili, že to platí bez výnimky na všetky akcie, teda aj na Okey Leto. To znamená, že teoreticky by sa aj festival mohol konať, a však nemohlo by sa čapovať pivo, kofola, a taktiež by sa nemohlo podávať jedlo v gastro zóne. Tým pádom vlastne festival nie je možné uskutočniť. Je nám to naozaj veľmi ľúto, ale my to, bohužiaľ, nijak neovplyvníme, musíme to len rešpektovať,“ vysvetlil organizátor.
Žltačka kazí letné plány
Už včera sme vás informovali, že žltačka sa v Poprade ďalej šíri. Začalo to tým, že v polovici júla začal platiť zákaz návštev v popradskej nemocnici. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Dôvodom bola nepriaznivá epidemiologická situácia. Obmedzenie platí až do odvolania.
Opatrenia sa dotkli aj letného festivalu Made in Slovakia. „Na všetkých hromadných podujatiach až do odvolania zakazujeme predaj rýchleho občerstvenia a všetkých nebalených potravín,“ dodala Pilková.
