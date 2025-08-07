Pre žltačku rušia známy festival: Ak ste si už zakúpili lístok, organizátori vám vrátia peniaze

Foto: Interez.sk

Lucia Mužlová
SITA
Žltačka prekazila plány.

Festival Okey leto, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu 23. augusta na letisku v Poprade, bol zrušený. Oznámilo to letisko na sociálnej sieti. Organizátor podľa neho k tomuto kroku pristúpil po dnešnej komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Dôvodom je aktuálna situácia súvisiaca so šírením vírusovej hepatitídy typu A v Poprade.

Festival má v Poprade svoju dlhoročnú tradíciu, je známy výnimočnou atmosférou i kvalitnou gastronómiou. „Bez nich by nebolo možné zabezpečiť zážitok, na aký ste zvyknutí, a aký vám chce organizátor aj naďalej prinášať,“ uviedlo letisko. Zároveň avizovalo, že všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky, budú peniaze v plnej výške vrátené organizátorom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade (RÚVZ) vydal 1. augusta vyhlášku, ktorá v súvislosti so šírením vírusovej hepatitídy typu A v Poprade zakázala až do odvolania predaj nebalených pokrmov alebo nápojov v stánkoch.

„Po dnešnom telefonáte na RÚVZ v Poprade nám potvrdili, že to platí bez výnimky na všetky akcie, teda aj na Okey Leto. To znamená, že teoreticky by sa aj festival mohol konať, a však nemohlo by sa čapovať pivo, kofola, a taktiež by sa nemohlo podávať jedlo v gastro zóne. Tým pádom vlastne festival nie je možné uskutočniť. Je nám to naozaj veľmi ľúto, ale my to, bohužiaľ, nijak neovplyvníme, musíme to len rešpektovať,“ vysvetlil organizátor.

Žltačka kazí letné plány

Už včera sme vás informovali, že žltačka sa v Poprade ďalej šíri. Začalo to tým, že v polovici júla začal platiť zákaz návštev v popradskej nemocnici. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Dôvodom bola nepriaznivá epidemiologická situácia. Obmedzenie platí až do odvolania.

Opatrenia sa dotkli aj letného festivalu Made in Slovakia. „Na všetkých hromadných podujatiach až do odvolania zakazujeme predaj rýchleho občerstvenia a všetkých nebalených potravín,“ dodala Pilková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vakcíny idú na dračku: Infekčné ochorenie sa už rozšírilo po celom meste, opatrenia platia aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex
Zarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobnýZarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobný
Ľudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameniĽudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameni
Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klameViliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klame

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac