Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Viacmiliónová výhra v lotérii ľuďom doslova mení životy. Niektorým nadobro k lepšiemu, iným zas opačným smerom. Toto bol aj prípad smetiara Michaela Carrolla, ktorý sa v roku 2002 radoval z výhry takmer 10 miliónov libier. Peniaze však minul na futbal, drogy a prostitútky, pričom o pár rokov neskôr sa opäť uchádzal o miesto smetiara.

„Bolo to najlepších 10 rokov života za 1 libru. Neľutujem nič z toho, čo som spravil a neobzerám sa dozadu so žiadnou výčitkou,“ povedal pre Mirror muž, ktorý sa z pozície smetiara stal milionárom a nasledujúcich 10 rokov žil doslova bez zábran.

Michael Carroll sa narodil v roku 1983 v anglickou Norfolku, kde strávil aj svoje nie príliš svetlé detstvo. Jeho vzdelanie, úroveň či svetonázory ovplyňovali od narodenia väčšinou len negatívne životné situácie. Keď mal 18 mesiacov, jeho otec pobodal ľudí v bare a bol odsúdený na 11 rokov za mrežami. Matka následne často menila partnerov, pričom niektorí z nich chlapca zamykali v izbe či dokonca fyzicky napádali.

Život prepletený kriminálom, zlou finančnou situáciou a nižšou životnou úrovňou zapríčinil, že Carroll bol ešte po základnej škole veľmi chabo vzdelaný, pričom písať a čítať sa mal naučiť až ako 13-ročný. Vzdelanie však dostával vo väzení pre mladistvých, kam ho poslali za krádež v nákupnom centre, píše The Guardian.

Po návrate z väzenia žil naďalej v Norfolku, kde striedal viacero prác na polovičný úväzok. Do roku 2002, kedy sa zamestnal ako smietiar, tak nebol jeho život, okrem kriminálnej minulosti a zlej reputácie, ničím obzvlášť zaujímavý. Všetko sa zmenilo v momente, keď si 19-ročný smetiar kúpil tiket do lotérie za 1 libru.

Carroll uhádol výherné čísla 5, 28, 32, 39, 42, 48 a bonusové číslo 21 a stal sa zázrak- mladík vyhral 9,7 milióna libier (v prepočte išlo približne o 15 miliónov eur). Navyše celá čiastka nepodliehala zdaneniu, dodáva Lotteryguru.

Ak očakávate, že Michael ihneď po tom naskočil na vlak rozumného investovania a zlepšil svoju životnú úroveň, ste veľmi ďaleko od pravdy. Tínedžer už v tej dobe čakal so svojou priateľkou dieťa a keďže nikdy nedostal poriadne vzdelanie, nie to ešte finančnú gramotnosť, nevedel čo so sebou.

Jedna z prvých ciest viedla do banky, kde si chcel založiť účet. Finančné inštitúcie v okolí jeho domu ho však odmietali, keďže nemal práve najlepšiu reputáciu. Kým sa z neho stal alkoholik a človek závislý na drogách a prostitútkach, stihol si napokon založiť účet a finančne pomôcť svojej matke, tete, ujovi aj sesternici, ktorým daroval po 1 milióne libier. Pomohol aj svojmu obľúbenému futbalovému klubu Glasgow Rangers, kde investoval tiež jeden milión.

Michael sa následne rozhodol, že si zvyšné peniaze užije vo veľkom štýle. Denne tak začal organizovať bujaré večierky, orgie za prítomnosti stoviek ľudí, kde nechýbal alkohol a tvrdé drogy. Všetko sa to dialo buď v španielskom letovisku Costa del Sol pri Malage, alebo v jeho vile, ktorú v tej dobe kúpil za 350-tisíc libier, uvádza Mirror.

„Zobudil som sa, dal som si tri dávky Charlieho (kokaínu), vypil som polovicu fľaše vodky a až tak som vstal z postele. V každej izbe môjho domu si niekto užíval sex a drogy priamo zo strieborných podnosov. Ženy ku mne chodili v húfoch a ponúkali mi uspokojenie,“ opísal Carroll svoj niekdajší životný štýl, ku ktorému dodal, že denne minul na drogy približne 2-tisíc libier a za ten čas spal s asi 4 000 ženami.

This is Michael Carroll, he was a bineman when won £9,736,131 on the National Lottery in November 2002, aged 19. He enjoyed a celebrity status for a time in the British tabloid media as a „Lotto lout“ and the self-proclaimed „King of Chavs“. pic.twitter.com/Bssg4iRigX

