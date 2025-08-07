17-ročná turistka urobila začiatočnícku chybu: Pila vodu z potoka v Tatrách, do nemocnice ju bral vrtuľník

Horskí záchranári v noci zasahovali vo Vysokých Tatrách. Krátko pred polnocou ich o pomoc požiadali z jednej z vysokohorských chát, kde sa nachádzala 17-ročná slovenská turistka so zdravotnými problémami.
Po požití vody z horského potoka vracala a mala silné žalúdočné kŕče. Na pomoc jej prišli dvaja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS), ktorá dnes o prípade informovala. Po príchode pacientku vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil.
Ráno sa jej pohoršilo
Ráno sa jej však stav začal opäť zhoršovať, preto záchranári HZS, ktorí s ňou zostali na chate, požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Turistka bola letecky transportovaná do nemocnice v Poprade. HZS neodporúča piť vodu priamo z potoka. Pripomína, že aj keď sa môže zdať čistá a priezračná, nemusí to znamenať, že je zdravotne nezávadná.
