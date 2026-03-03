Zvrat v Ruži, aký tu ešte nebol: Ženích Adrián dostane do rúk čiernu ružu, čaká ho krutá voľba

Reprofoto: VOYO/TV Markíza

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Ruža pre nevestu začne poriadne zostra.

Ruža pre nevestu je formát, ktorý je na Slovensku mimoriadne populárny. Napriek tomu tvorcovia radi divákov prekvapujú so zvratmi, ktoré nečakali. Fanúšikovia tak videli napríklad príchod nových súťažiacich v podobe modeliek, ale zároveň mohli byť svedkami prvého ceremoniálu čiernych ruží.

Teraz budú mať pocit déjà vu, hoci nie úplne tak, ako by čakali. Štvrtá séria Ruže pre nevestu štartuje už zajtra na VOYO. Diváci pritom len nedávno spoznali súťažiace a zistili, že hoci je ženích najmladší, aký v šou bol, paradoxne mu dali do výberu staršie súťažiace, a tak bude zaujímavé túto sériu sledovať. To však nie je jediný zvrat, ktorý si televízia Markíza pre ženícha aj divákov pripravila.

Viac z témy Ruža pre nevestu:
1.
Nové ružičky odhalené: Jedna sa kvôli chlapovi pobila a ďalšia si v šou plní svoj veľký detský sen
2.
Súboj o ženícha pritvrdzuje: Markíza ukázala ďalšie ružičky, do šou mieri exfarmárka aj študentka práva
3.
Paradox v Ruži pre nevestu: Prvé ružičky sú odhalené, no nie všetci diváci sú spokojní s výberom
Zobraziť všetky články (132)

Zvrat, aký tu ešte nebol

Hneď prvá epizóda začne zostra, keďže prichádza novinka v podobe jednej čiernej ruže. Tú bude musieť ženích Adrián venovať jednej z ružičiek hneď v úvode, takže bude mať na toto dôležité rozhodnutie doslova pár minút. Hoci by tak či onak musel na začiatku niekoho vyhodiť, takto nebude mať ani čas na poriadny rozhovor, a tak pri prvom dojme skutočne pôjde o všetko.

Foto: TV Markíza

V predošlých sériách ružičky vedeli, ako zaujať hneď na úvod. Jedna prišla v svadobných šatách, ďalšia mu darovala ako darček samu seba a iná zas list od dcérky, pričom to nebol jediný slovný darček, ktorý diváci počas sérií mohli vidieť, keďže tu bola aj súťažiaca, ktorá sa rozhodla ženíchovi zarepovať. Fantázii sa tak medze rozhodne nekladú a dievčatá musia prísť s niečím, vďaka čomu si ich ženích zapamätá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Príliš chudá a nezdravá? Fanúšikovia majú obavy o Demi Moore, boja sa, že sa vrátila…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac