Zvrat v Ruži, aký tu ešte nebol: Ženích Adrián dostane do rúk čiernu ružu, čaká ho krutá voľba

Ruža pre nevestu je formát, ktorý je na Slovensku mimoriadne populárny. Napriek tomu tvorcovia radi divákov prekvapujú so zvratmi, ktoré nečakali. Fanúšikovia tak videli napríklad príchod nových súťažiacich v podobe modeliek, ale zároveň mohli byť svedkami prvého ceremoniálu čiernych ruží.
Teraz budú mať pocit déjà vu, hoci nie úplne tak, ako by čakali. Štvrtá séria Ruže pre nevestu štartuje už zajtra na VOYO. Diváci pritom len nedávno spoznali súťažiace a zistili, že hoci je ženích najmladší, aký v šou bol, paradoxne mu dali do výberu staršie súťažiace, a tak bude zaujímavé túto sériu sledovať. To však nie je jediný zvrat, ktorý si televízia Markíza pre ženícha aj divákov pripravila.
Zvrat, aký tu ešte nebol
Hneď prvá epizóda začne zostra, keďže prichádza novinka v podobe jednej čiernej ruže. Tú bude musieť ženích Adrián venovať jednej z ružičiek hneď v úvode, takže bude mať na toto dôležité rozhodnutie doslova pár minút. Hoci by tak či onak musel na začiatku niekoho vyhodiť, takto nebude mať ani čas na poriadny rozhovor, a tak pri prvom dojme skutočne pôjde o všetko.
V predošlých sériách ružičky vedeli, ako zaujať hneď na úvod. Jedna prišla v svadobných šatách, ďalšia mu darovala ako darček samu seba a iná zas list od dcérky, pričom to nebol jediný slovný darček, ktorý diváci počas sérií mohli vidieť, keďže tu bola aj súťažiaca, ktorá sa rozhodla ženíchovi zarepovať. Fantázii sa tak medze rozhodne nekladú a dievčatá musia prísť s niečím, vďaka čomu si ich ženích zapamätá.
