Veľká predajňa je prázdna, známa značka v nákupnom centre skončila. Nahradí ju nový ambiciózny reťazec

Nákupné centrum OC Galéria Petržalka.

Foto: OC Galéria Petržalka

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárna značka už nefiguruje medzi prevádzkami známeho nákupného centra, jej bývalé priestory však neostanú prázdne dlho.

Zákazníci petržalského nákupného centra Galéria si už nejaký čas mohli všimnúť, že veľké priestory vedľa hypermarketu Tesco sú prázdne. Ešte donedávna ich pritom využíval populárny módny reťazec New Yorker, ktorý patrí medzi stabilných nájomcov slovenských obchodných domov už dlhé roky. Ako sme sa dozvedeli, jeho koniec môže súvisieť s konceptuálnou obmenou nájomníkov.

Pre portál interez to potvrdili zástupcovia OC Galéria Petržalka s tým, že namiesto populárneho fashion brandu sem mieri ambiciózny nemecký hráč. Nákupný areál na najväčšom slovenskom sídlisku zároveň pripravuje ďalšie novinky.

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Müller expanduje v hlavnom meste

Už istý čas sa hovorilo o tom, že do Galérie to má namierené nemecký Müller, ktorý vstúpil na slovenský trh počas minulého roka vďaka prvej predajni v Trenčíne. Následne otvoril obrovskú pobočku v bratislavskom nákupnom centre Avion a avizoval ďalšiu expanziu.

Tá teda bude pokračovať práve v petržalskej Galérii a veľa si od nového nájomcu sľubujú aj samotní zástupcovia centra.

V priestoroch po New Yorker onedlho privítame nájomcu Müller, renomovanú nemeckú sieť, kde zákazníci nájdu kozmetiku, parfumériu, hračky, papiernictvo, bioprodukty aj domáce potreby – všetko pod jednou strechou. Pre Petržalku ide o skutočnú novinku v tomto segmente,“ uviedla pre interez Lucia Hájeková, Center Manager Galéria Petržalka.

Müller sa okrem Petržalky podľa dostupných správ chystá ešte do shoppingu Nivy Centrum, kde spolu s Kauflandom obohatia pripravujúcu sa novú obchodnú zónu, a taktiež do Polusu, ktorý v týchto týždňoch pracuje na rekonštrukcii centra s cieľom zlepšiť zloženie nájomcov.

Spoločnosť Müller Drogerie GmbH má za sebou viac ako 70 rokov pôsobenia a dnes je prítomná v ôsmich krajinách Európy. Prevádzkuje viac než 900 predajní, v ktorých zákazníci nájdu veľmi širokú ponuku tovaru. Sortiment zahŕňa drogériu, parfumy, prírodnú kozmetiku, hračky, papiernické a školské potreby, pomôcky do domácnosti aj potraviny vrátane bioproduktov a výživových doplnkov.

Ako dodala, koniec New Yorkeru vyplynul z prirodzenej transformácie centra, ktoré sa chce čo najviac priblížiť aktuálnym potrebám zákazníkov. „Spolupráca s každým nájomcom má svoju životnosť a niekedy je jednoducho čas rozlúčiť sa s niektorými prevádzkami a privítať nových nájomcov, ktorí lepšie zodpovedajú aktuálnym potrebám trhu i návštevníkov,“ povedala Hájeková.

Otvorenie predajne Müller v Avione. Foto: interez.sk

Prídu aj ďalšie značky

Ďalším potvrdeným novým nájomcom je sieť lekární Benu, ktorá doplní aktuálne zloženie obchodníkov a mala by prispieť k pestrejšej škále vybavenosti centra. Pri lekárni to však nekončí, OC Galéria avizuje aj ďalších atraktívnych nájomcov, ktorých ale zatiaľ kompetentní nešpecifikovali.

Vedieme aktívne rokovania s viacerými známymi značkami, ktoré zaujímavo doplnia nielen ponuku Galérie, ale aj Petržalku ako takú. Konkrétne mená zatiaľ nie sme oprávnení zverejniť, no veríme, že čoskoro budeme môcť prichádzať s ďalšími dobrými správami,“ uzatvorila vo vyjadrení pre náš portál Hájeková.

V petržalskej Galérii prebehla minulý rok aj zaujímavá obmena v segmente hračkárstiev. Skončil tu totiž Dráčik, ktorý zároveň zatvoril predajne v Galérii Lamač, OC Central a naposledy aj v Avione. V súčasnosti už jeho petržalské priestory využíva konkurent – značka Sparkys.

Nájomcovi Dráčik uplynul zmluvný vzťah,“ uviedli vlani pre interez zástupcovia OC Galéria Petržalka s tým, že nešpecifikovali, kedy k ukončeniu spolupráce došlo.

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