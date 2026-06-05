Záhadná vecička pobláznila internet. Žena ju mala nájsť mužovi vo vrecku, zisťovala, čo je zač

Šokovaná žena a vec na spanie.

Foto: Pexels / X (@ultimatelexiie)

Dana Kleinová
Zo sexuálnej pomôcky či menštruačného kalíška sa nakoniec vykľulo niečo úplne iné.

Pred ženami nič neutajíte. Dôkazom je príspevok, ktorý sa objavil na internete, a hoci sa objavili pochyby o tom, či príbeh, ktorý sa s ním spája, je pravdivý, to ľudí nezastavilo predtým, aby začali diskutovať a odhalili záhadu toho, čo sa vlastne na obrázku nachádza. Prvotné tipy spojené so sexom pritom boli ďaleko od pravdy.

Pôvodný príspevok, ktorý si všimol portál Boredpanda, spomínal ženu, ktorá túto vecičku našla vo vrecku manžela krátko po svadbe, a po tom, ako sa ho spýtala, čo to je, namiesto odpovede jej venoval len pobavený úsmev. Takmer sa zdalo, akoby jej naznačil, že na to má prísť sama, alebo možno predpokladal, že nebude náročné na to prísť, no žena mala ostať zmätená.

Hoci niektorí ľudia spochybnili, či šlo o skutočný príspevok, keďže vzápätí vznikli ďalšie, ktoré si robili žarty z toho pôvodného, tváriac sa, že ich píše daný manžel, tak či onak, sa internet spojil, aby túto záhadu rozlúskol.

Keďže tvar tejto pomôcky nápadne pripomína sexuálne pomôcky, ľudia začali špekulovať, či ju manžel podvádza. Niektorí totiž verili, že ide o návlek na penis. „Vyzerá to ako menštruačný kalíšok,“ poznamenala zas iná komentujúca, čím toto vyšetrovanie stočila úplne iným smerom.

Menštruačný kalíšok.
Foto: Pexels

Iní komentujúci si tiež na fotkách, ktoré zdanlivo mala odfotiť novomanželka, všimli, že sa v pozadí nachádza aj škatuľka od danej pomôcky, a tak spochybnili pravdivosť tohto príspevku. Napriek tomu pokračovali v diskusii o tom, čo by to mohlo byť, a dokonca navrhovali, že je to akýsi „trénovač jazyka“, ktorý má zlepšiť sexuálne zručnosti či ženský kondóm, ktorý sa vkladá do pošvy, hoci by to nevysvetľovalo, prečo by ho pri sebe nosil muž.

Ako sa nakoniec ukázalo, so sexom to vôbec nesúvisí a ide o náustok proti chrápaniu. Túto pomôcku pritom ľudia zvyknú označovať aj ako „cumlík pre dospelých“, keďže ho v správnej polohe v ústach pripomína.

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„Je to určené pre ľudí trpiacich spánkovou apnoe,“ objasnil niekto v komentároch a pokračoval: „Namiesto chrápania, ktoré vzniká tým, že sa jazyk posunie dozadu do hrdla, čím zablokuje dýchacie cesty a sťaží dýchanie, toto zariadenie drží jazyk v prednej polohe, vďaka čomu sa vám dýcha ľahšie. Raz som to skúsil, ale mne to nepomohlo.“

Syndróm spánkového apnoe je porucha spánku, pri ktorej dochádza k opakovanej prestávke alebo zníženiu dýchania počas spánku. Tieto prestávky môžu trvať niekoľko sekúnd až minút a môžu sa vyskytnúť viackrát za hodinu. Obstrukčné spánkové apnoe (OSA) patrí medzi pomerne časté respiračné ochorenia. Výskyt u dospelej populácie sa celosvetovo pohybuje medzi 4 až 10 %. Tejto téme sa viac venovala MUDr. Anna Forgáčová z Nemocnice AGEL Levice na ich webovej stránke.

Čo sa týka samotných náustkov, ktoré by mali pri tomto probléme pomáhať, rýchle vyhľadávanie na internete ukázalo, že existujú viaceré druhy, pričom sa do úst vkladajú rôznymi spôsobmi. Na Slovensku je pritom dostupný aj podobný ako ten na obrázku, ktorý na malý okamih pobláznil používateľov platformy X.

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