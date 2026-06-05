V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky. Preveruje sa zdravotný stav asi 100 cestujúcich

Zrážka vlakov v Krpeľanoch

Foto: Facebook (Polícia SR - Žilinský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Na mieste zasahujú hasiči.

Podľa prichádzajúcich správ z vlakovej stanice Krpeľany tu došlo k zrážke dvoch vlakov. Zasahujú hasiči, informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline. 

Na mieste zasahuje spolu 11 profesionálnych hasičov z hasičských staníc v Martine a Dolnom Kubíne so štyrmi kusmi techniky.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová pre TASR uviedla, že podľa prvotných informácií z miesta nehody do rušňa narazil osobný vlak. „Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, ich zdravotný stav sa aktuálne preveruje. Zatiaľ máme nahlásené dve ľahšie zranenia,“ informovala hovorkyňa.

Polícia Žilinského kraja na Facebooku uviedla, že podľa predbežných informácií k vážnejším zraneniam cestujúcich nedošlo.

Zrážka vlakov v Krpeľanoch
Foto: Facebook (Polícia SR – Žilinský kraj)

Na trase medzi Bratislavou a Galantou sa treba pripraviť na zmeny

Na trase Bratislava hlavná stanica – Galanta a späť nastávajú zmeny, na ktoré sa musia cestujúci pripraviť. Od pondelka 8. júna do utorka 30. júna počas pracovných dní budú vybrané osobné vlaky v poobednej špičke dočasne odrieknuté. Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov.

Vlaky REX z Bratislavy do Nových Zámkov ako náhrada mimoriadne zastavia v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v piatok informovala s tým, že zároveň posilní kapacitu týchto vlakov o ďalšiu súpravu.

Pre nedostatok dostupných rušňovodičov preto ZSSK musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. „Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.

ZSSK robí maximum, hovorí

Aj napriek dočasnému obmedzeniu podľa neho robí ZSSK maximum pre to, aby sa cestujúci naďalej dostali domov z práce či školy. Preto zavádza náhradné riešenie v podobe mimoriadnych zastavení vlakov REX v približne rovnakom čase ako odrieknuté osobné vlaky.

Ilustračné foto: SITA/ZSSK

Dočasne bude odrieknutých šesť osobných vlakov s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 13.38 až 18.38 h, s príchodom do Galanty o 14.21 až 19.21 h. Dočasne odrieknuté budú aj štyri osobné vlaky s odchodom z Galanty o 14.38 až 17.38 h, s príchodom do Bratislavy o 15.21 až 18.21 h.

„Pre cestujúcich to znamená, že ak v pracovných dňoch bežne využívajú niektorý z odrieknutých osobných vlakov z Bratislavy do Galanty, namiesto neho môžu v júni nastúpiť do príslušného vlaku REX. V týchto REX vlakoch budú v úseku Bratislava hl. st. – Galanta uznávané cestovné doklady ako vo vlakoch kategórie Os vrátane SMS lístkov,“ priblížil Baček.

V úseku medzi Bratislavou a Galantou budú mimoriadne zastavovať vlaky REX v smere Bratislava hlavná stanica – Galanta – Nové Zámky. Týka sa to šiestich spojov s odchodom z Bratislavy o 13.33 až 18.33 h, s príchodom do Galanty o 14.05 až 19.05 h.

„Povolanie rušňovodiča patrí medzi najzodpovednejšie profesie v doprave. Každý deň nesú zodpovednosť za bezpečnosť stoviek cestujúcich a spoľahlivú prevádzku vlakov. Získanie potrebnej kvalifikácie trvá viac ako rok a vyžaduje absolvovanie náročnej odbornej prípravy, výcviku a skúšok,“ vysvetlil Baček.

ZSSK preto dlhodobo investuje do náboru a prípravy nových rušňovodičov. V súčasnosti prebieha výcvik ďalších uchádzačov, ktorí po získaní potrebných oprávnení postupne posilnia prevádzku.

Tunel Branisko uzavreli pre zrážku osobného auta s kamiónom

K nehode došlo aj v tuneli Branisko na diaľnici D1, ktorý je aktuálne neprejazdný. Zrazilo sa pri nej osobné vozidlo s kamiónom.

Pri nehode sa podľa doterajších informácií nikto nezranil. Na mieste prebieha zber uniknutých prevádzkových kvapalín. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, polícia nehodu dokumentuje.

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