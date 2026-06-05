V Trstenej došlo k dopravnej nehode. Jeden z vodičov utrpel vážne zranenia, previezli ho do nemocnice letecky

Nehoda v Žilinskom kraji

Foto: Facebook (Polícia SR - Žilinský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Došlo k nehode medzi autom a motocyklom.

Polícia zasahuje pri vážnej nehode, ku ktorej došlo v Trstenej v okrese Tvrdošín. Osobné motorové vozidlo sa tu zrazilo s motocyklom, zasahoval vrtuľník. 

Polícia v piatok poobede dokumentuje vážnu dopravnú nehodu na ceste číslo I/59 v Trstenej. Vodič motocykla utrpel pri strete s osobným motorovým vozidlom vážne zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Nehoda v Žilinskom kraji
Foto: Facebook (Polícia SR – Žilinský kraj)

Vodič osobného motorového vozidla sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Cesta je v tomto čase už plne prejazdná.

Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) Zuzana Hopjaková TASR informovala, že posádka leteckých záchranárov si na futbalovom ihrisku prevzala od posádky rýchlej lekárskej pomoci 25-ročného motocyklistu, ktorý pri zrážke s osobným vozidlom utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.

„Po doplnení liečby bol preložený na palubu vrtuľníka. S diagnózou polytrauma bol letecky transportovaný do nemocnice v Martine,“ spresnila Hopjaková.

Smutný deň na slovenských cestách

Ako sme vás dnes doobeda informovali, záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou. Pri zrážke dvoch vozidiel prišiel o život 21-ročný vodič, uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa informácií polície prešiel vodič vozidla Citroën Berlingo z doposiaľ presne nezistených príčin pravdepodobne do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Mercedes. Vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Vodič nákladného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

Zrážka kamióna s autom.
Foto: Facebook – Polícia SR – Nitriansky kraj

Polícia v Bardejove zas riešila zvláštny prípad

Muž z okresu Bardejov, ktorý mal vo štvrtok prísť na oddelenie dokladov a požiadať o vydanie slovenského vodičského preukazu. K žiadosti predložil český vodičský preukaz. Ako sa napokon prekvapivo ukázalo, bol vystavený na meno inej osoby, informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že vodičský preukaz s týmto číslom bol v Českej republike vystavený na meno inej osoby,“ uviedla hovorkyňa. Muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Po vykonaní procesných úkonov bol muž prepustený na slobodu.

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