Katka Koščová prehovorila o vzťahoch v prvej SuperStar: Vládla medzi finalistami rivalita alebo priateľstvo?

Katka Koščová

Foto: Instagram.com/katarina.koscova, TASR - Štefan Puškáš

Jana Petrejová
Opísala realitu šou.

Aj po dlhých rokoch si Katka Koščová na začiatky svojej kariéry spomína veľmi živo – najmä na obdobie, ktoré jej navždy zmenilo život. Málokto však vie, čo panovalo v zákulisí SuperStar, ako sa cítili súťažiaci a čo naozaj prežívali. Speváčka po rokoch prezradila, ako to medzi nimi naozaj bolo. 

Na televíznych obrazovkách vyzerá všetko ideálne. Zdá sa, že aj tí súťažiaci v prvej talentovej speváckej šou SuperStar si navzájom prajú a držia spolu ako jedna rodina. Na druhej strane, často ich preverí stres a napätie, ktoré k súťaži už jednoducho patria. Napriek tomu víťazka šou Katka Koščová pre reláciu Báječný život vyhlásila, že si naozaj rozumeli.

Foto: TASR – Zuzana Čižmáriková

Silné emócie aj blízkosť medzi finalistami

Vzťahy medzi súťažiacimi v prvej SuperStar, ktorej nová séria štartuje už čoskoro, možno označiť za bezproblémové. “Ja si naozaj myslím, že nám bolo spolu dobre. Určite nie sme ľudia, ktorí by sme boli najlepší kamaráti, ak by sme na seba natrafili náhodne, ale v tom, ako sme fungovali spolu, aj v tom, akú sme mali veľmi dobrú produkciu, ktorá sa o nás veľmi pekne starala, tak mám pocit, že fakt sme spolu vychádzali výborne,” ozrejmila Katka.

Podľa nej im bolo spolu dobre a užívali si to. Plač po každom vypadnutí jedného z finalistov, ktorý si diváci mohli všimnúť na účastníkoch súťaže, bol úprimný. “Všetci sa čudovali, že prečo furt reveme. Lenže to bol naozaj stres každý týždeň. A on sa akoby vždy vyplavil po tom rozhodnutí. Išlo o nejakú obrannú reakciu nás všetkých. A nemyslím si, že v tom bolo niečo predstierané,” uviedla speváčka.

Speváčka Katka Koščová
Foto: TASR – Martin Baumann

Na jednej strane prišli slzy úľavy, keď nejaký finalista ostal, na druhej, ak vypadol niekto, kto niekomu bol extrémne blízky, je jasné, že mu to prišlo ľúto. Podobne to fungovalo aj medzi nimi a bolo to prirodzené. Katka tiež prezradila jednu pikantériu zo zákulisia a uviedla, že aj po vypadnutí sa videli s daným finalistom a boli spolu na hoteli. “To nebolo tak, že sa ten človek odrazu odstrihol a nič sme už o ňom nevedeli,” poznamenala.

Nič sa nedalo predstierať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac