Katka Koščová prehovorila o vzťahoch v prvej SuperStar: Vládla medzi finalistami rivalita alebo priateľstvo?

Aj po dlhých rokoch si Katka Koščová na začiatky svojej kariéry spomína veľmi živo – najmä na obdobie, ktoré jej navždy zmenilo život. Málokto však vie, čo panovalo v zákulisí SuperStar, ako sa cítili súťažiaci a čo naozaj prežívali. Speváčka po rokoch prezradila, ako to medzi nimi naozaj bolo.
Na televíznych obrazovkách vyzerá všetko ideálne. Zdá sa, že aj tí súťažiaci v prvej talentovej speváckej šou SuperStar si navzájom prajú a držia spolu ako jedna rodina. Na druhej strane, často ich preverí stres a napätie, ktoré k súťaži už jednoducho patria. Napriek tomu víťazka šou Katka Koščová pre reláciu Báječný život vyhlásila, že si naozaj rozumeli.
Silné emócie aj blízkosť medzi finalistami
Vzťahy medzi súťažiacimi v prvej SuperStar, ktorej nová séria štartuje už čoskoro, možno označiť za bezproblémové. “Ja si naozaj myslím, že nám bolo spolu dobre. Určite nie sme ľudia, ktorí by sme boli najlepší kamaráti, ak by sme na seba natrafili náhodne, ale v tom, ako sme fungovali spolu, aj v tom, akú sme mali veľmi dobrú produkciu, ktorá sa o nás veľmi pekne starala, tak mám pocit, že fakt sme spolu vychádzali výborne,” ozrejmila Katka.
Podľa nej im bolo spolu dobre a užívali si to. Plač po každom vypadnutí jedného z finalistov, ktorý si diváci mohli všimnúť na účastníkoch súťaže, bol úprimný. “Všetci sa čudovali, že prečo furt reveme. Lenže to bol naozaj stres každý týždeň. A on sa akoby vždy vyplavil po tom rozhodnutí. Išlo o nejakú obrannú reakciu nás všetkých. A nemyslím si, že v tom bolo niečo predstierané,” uviedla speváčka.
Na jednej strane prišli slzy úľavy, keď nejaký finalista ostal, na druhej, ak vypadol niekto, kto niekomu bol extrémne blízky, je jasné, že mu to prišlo ľúto. Podobne to fungovalo aj medzi nimi a bolo to prirodzené. Katka tiež prezradila jednu pikantériu zo zákulisia a uviedla, že aj po vypadnutí sa videli s daným finalistom a boli spolu na hoteli. “To nebolo tak, že sa ten človek odrazu odstrihol a nič sme už o ňom nevedeli,” poznamenala.
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