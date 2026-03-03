Príliš chudá a nezdravá? Fanúšikovia majú obavy o Demi Moore, boja sa, že sa vrátila k posadnutosti

Demi Moore sa zúčastnila na tohtoročnom udeľovaní cien hercom a rozvírila diskusie svojou výrazne štíhlou postavou. Fanúšikovia o jej vzhľade debatovali – kým niektorí ju chválili, iní sa obávali o jej zdravie. Okrem nominácie za seriál Landman sa herečka pripravuje na premiéru filmu I Love Boosters, ktorá je naplánovaná na 22. mája.
Demi Moore pútala pozornosť na udeľovaní cien Actor Awards 2026 (predtým známych ako SAG Awards) v úchvatnej róbe od Schiaparelli. Herečka bola nominovaná v kategórii Najlepšie obsadenie za dramatický seriál Landman. Mnohí sa však namiesto jej projektov zamerali na jej postavu a nešetrili kritikou, píše portál Bored Panda.
Po tom, ako sa Demi otvorene priznala k svojim problémom s vnímaním vlastného tela, viacerí fanúšikovia vyjadrili obavy o 63-ročnú herečku a špekulovali o možných zdravotných problémoch.
Jej štíhlosť je podľa ich slov až nezdravá
Na ceremoniál si herečka zvolila čierne šaty bez ramienok s bielym tylovým detailom, ktorý zdôrazňoval jej drobnú postavu. Reakcie na internete boli zmiešané: „Aké smutné. Vôbec ju nespoznávam,“ napísal jeden divák udeľovania cien. „Toto je najnovší štandard krásy v priemysle? Vyzerať ako kostra?“ pýtal sa iný komentár. „Veľmi smutné. Vyzerá až príliš chudo a nezdravo,“ pridal sa ďalší fanúšik. „Už by nemala viac chudnúť. Začína vyzerať ako kostra. Vlastne ani predtým nepotrebovala schudnúť. Nechápem,“ konštatovala žena.
Napriek kritike ju mnohí bránili slovami: „Vyzerá úžasne!“ Iný fanúšik zdôraznil, že herečka robí „to najlepšie, čo vie“ a vyzval ľudí, aby ju prestali súdiť.
Tento rozruch prišiel krátko po tom, čo Demi debutovala s mikádom na módnej prehliadke Gucci FW26 v Miláne. Na štvrtkovú prehliadku (26. februára) zvolila celokožený outfit pozostávajúci z vypasovaného čierneho saka a ladiacich nohavíc. Hoci niektorí kritici označili jej vizáž za „zombie“ štýl, celebritný kaderník Dimitris Giannetos svoju klientku bránil. Uviedol, že zmena podčiarkuje jej osobnosť: „Pre Demi je to veľká zmena – takto sme ju ešte nevideli! Vyzerá veľmi cool, uvoľnene a moderne,“ vysvetlil Giannetos, ktorý vytvoril účes nazvaný „Demi-tris BoB“.
V minulosti mala problém s prílišným chudnutím
Herečka pritom mala v minulosti problémy s extrémnym chudnutím a bola posadnutá štíhlosťou. Pre The Guardian uviedla, že v 90. rokoch bola atraktivita ženy meraná jej chudosťou, čo ju hnalo k „honbe za dokonalosťou“.
Hviezda filmu Duch prezradila, že jej posadnutosť cvičením začala v roku 1992 pri natáčaní filmu Zopár správnych chlapov. „Dostávanie sa do formy pre tento film spustilo posadnutosť cvičením, ktorá ma úplne pohltila,“ napísala vo svojich memoároch.
Priznala, že diétovala a cvičila „veľmi nutkavým spôsobom“ až do bodu, keď mala pocit, že stratila samu seba. Tento nezdravý vzťah k telu ukončila až po natáčaní filmu G.I. Jane v roku 1997. „Keď som sa vrátila domov do Idaha, jedného dňa ma v sprche osvietilo: Potrebujem byť proste vo svojej prirodzenej veľkosti,“ povedala.
