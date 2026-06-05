V ruskej časti vesmírnej stanice dochádza k úniku vzduchu. Astronauti sa musia pripraviť na možnú evakuáciu

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok nariadil astronautom na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.
Čo sa deje na palube?
Porucha nastala v ruskom module Zvedza, ozrejmila hovorkyňa NASA Bethany Stevensová. „Spojovací tunel servisného modulu Zvezda, známy ako PrK, trpel prasklinami a únikmi už nejaký čas a Roskosmos ho doteraz zmierňoval v maximálnej možnej miere,“ uviedla. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut.
Vedci z NASA nedávno objavili na Mesiaci masívny kráter, môže ohroziť budúce misie
NASA aktuálne rieši problémy na vesmírnej stanici a so znepokojivou správou sa so svetom podelila aj v marci. Ako sme vás informovali, vedci objavili na Mesiaci nový obrovský kráter, pričom podľa nich ide o mimoriadne vzácny jav, ktorý sa stáva len raz za sto rokov. K objavu došlo pri rutinnej analýze snímok, ktoré zachytila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter Camera amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.
Zariadenie odhalilo kráter dlhý približne 225 metrov, čo zodpovedá asi dvom futbalovým ihriskám. Aj keď sa na Mesiaci už miliardy rokov vytvárajú nárazové krátery, najnovší vyniká svojou veľkosťou.
Vedcov znepokojil veľký rozsah a rozptyl materiálu v okolí nového krátera. Keďže Mesiac nemá atmosféru, v ktorej by telesá pri vstupe zhoreli, pri takýchto nárazoch sa vysokou rýchlosťou uvoľňuje veľké množstvo hornín a prachu, čo môže v širokom okolí vytvoriť nebezpečné podmienky.
Vedci varujú, že akékoľvek stavby na Mesiaci budú musieť byť navrhnuté tak, aby odolali úlomkom, ktoré letia vysokou rýchlosťou vrátane častíc pohybujúcich sa rýchlosťou približne jeden kilometer za sekundu.
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